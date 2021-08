L’Inde prend des mesures pour insérer une interdiction de crypto dans son système financier Crypto new media

in

• L’Inde a une longue histoire d’interdiction de la cryptographie, car l’adoption parmi les citoyens augmente.

• Les Indiens mettent l’or de côté et passent à l’or numérique et sont plus ouverts aux paiements cryptographiques.

Les réglementations contre les crypto-monnaies ont été récemment renouvelées en Inde, le gouvernement national ayant pris des mesures pour imposer une interdiction de la crypto dans les services financiers à titre de mesure de protection. Bien que, dans ces réformes, les jetons créés par le gouvernement ne seront pas affectés, ce qui montre les véritables intentions du règlement.

Le magazine Economic Times rapporte que l’autorité de régulation souhaite interdire la cryptographie car elle pense qu’elle est utilisée pour des transactions illégales. Même le gouvernement insiste sur le fait que les crypto-monnaies ne devraient pas faire partie de son système économique national.

L’interdiction de la crypto en Inde est nécessaire – Autorités

Le ministre indien des Finances, Pankaj Chaudhary, estime que les autorités ne pensent pas que la crypto soit à usage légal. Chaudhary insiste sur le fait que ces cryptos ne prennent en charge que les actes illégaux accomplis sur le territoire national.

Mais l’IMC, qui est guidé par l’autorité du ministre, conseille à l’État de repousser l’interdiction de la cryptographie tout en créant ses propres jetons privés. Il est entendu que l’administration indienne n’aurait pas à réglementer la crypto créée par le régime.

Le ministre précise également que les organisations de la région asiatique pourraient accepter la suggestion du comité. De même, ces décisions prises par les plus hautes instances d’Asie se verront lors de l’assemblée.

L’Inde prend des décisions contradictoires sur la crypto

L’Inde est indécise sur les crypto-monnaies et l’éventuelle interdiction de crypto qui pourrait s’appliquer. L’Inde a accusé à plusieurs reprises la crypto de promouvoir virtuellement des activités illégales.

Un exemple clair de l’échec de l’interdiction de la cryptographie a été celui mis en évidence en mars, limitant les transactions d’exploitation minière, d’exploration et de cryptographie. Le gouvernement a également menacé d’emprisonner les passionnés qui utilisaient des portefeuilles ou extrayaient du Bitcoin grâce à l’exploitation minière. Cependant, ces limites supposées n’ont pas été appliquées et l’extraction de crypto-monnaie est toujours pratiquée sur le territoire aujourd’hui.

À une autre occasion, les autorités indiennes ont annoncé qu’elles utiliseraient la technologie Blockchain pour une mise à niveau virtuelle qui profiterait au pays. Le régime a laissé entendre qu’il inclurait de nouveaux plans pour réglementer la cryptographie en tant que jetons virtuels et non en tant que monnaies légales.

L’interdiction de la cryptographie en Inde n’a jamais été explicite, ce qui a semé la confusion parmi les habitants de la région. Cependant, certains magasins de détail du pays ont systématiquement ignoré les annonces du gouvernement concernant la cryptographie et continuent de les utiliser. L’Inde aurait eu une adoption accrue des crypto-monnaies de près de 200% jusqu’à présent en 2021.

Les citoyens indiens, qui sont appelés à plusieurs reprises « fans d’or », sont passés de l’utilisation de l’or à des crypto-monnaies comme Bitcoin. L’Inde montre la meilleure adoption des crypto-monnaies par rapport aux pays qui l’entourent. Selon les mots d’un investisseur indien, les crypto-monnaies sont plus utiles que l’or car elles fonctionnent pour les transactions nationales et internationales.