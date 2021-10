L’Inde prête à produire plus de 5 milliards de doses de vaccin Covid l’année prochaine: PM Modi au G20

Le Premier ministre Modi a également souligné que malgré les défis, l’Inde a continué d’être un partenaire de confiance dans le contexte de chaînes d’approvisionnement fiables pendant la pandémie. (Source de la photo : Twitter/@PMOIndia)

L’Inde est prête à produire plus de 5 milliards de doses de vaccin Covid l’année prochaine pour aider le monde dans la lutte contre la pandémie, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi lors d’une session du sommet du G-20 ici samedi et a affirmé qu’il était nécessaire que l’OMS approuve l’Inde. vaccins au plus tôt.

Le Premier ministre dans son intervention lors de la session sur « l’économie mondiale et la santé mondiale » a également signalé la question de la facilitation des voyages internationaux et a évoqué le mécanisme de reconnaissance mutuelle de la certification des vaccins comme moyen d’y parvenir, selon le texte de son intervention. partagé par son bureau.

Le Premier ministre Modi a exprimé sa satisfaction quant à la décision du G20 de proposer un impôt minimum sur les sociétés de 15 % pour rendre l’architecture financière mondiale plus « juste et équitable », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla, informant les journalistes des engagements de Modi ici.

La décision vise à garantir que les entreprises paient un certain montant d’impôt dans les pays où elles sont situées, a déclaré Shringla. afin d’empêcher dans une certaine mesure l’évasion fiscale », a déclaré Shringla.

« Aujourd’hui, depuis cette plate-forme du G-20, je veux vous dire à tous que l’Inde est prête à produire plus de 5 milliards de doses de vaccins pour le monde l’année prochaine », a déclaré Modi. Cet engagement de l’Inde contribuera grandement à empêcher la propagation de l’infection à coronavirus, a-t-il déclaré. « Par conséquent, il est nécessaire que les vaccins indiens soient approuvés par l’OMS au plus tôt », a-t-il affirmé.

Un groupe consultatif technique de l’agence de santé des Nations Unies se réunira le 3 novembre pour procéder à une «évaluation des risques et des avantages» finale pour la liste d’utilisation d’urgence de Covaxin. Covaxin et AstraZeneca de Bharat Biotech et Covishield de l’Université d’Oxford sont les deux vaccins largement utilisés en Inde.

Sringla a déclaré que le Premier ministre avait indiqué que l’Inde avait non seulement administré un milliard de doses, mais surtout « nous sommes prêts à produire plus de 5 milliards de doses de vaccin d’ici la fin de l’année prochaine », a déclaré Shringla.

« Ceci sera évidemment disponible non seulement pour nos citoyens mais pour le reste du monde et c’est notre propre contribution à la réduction… des inégalités en matière de vaccins, en particulier dans les pays en développement », a-t-il déclaré. Le Premier ministre Modi a également mis l’accent sur la recherche et la fabrication de vaccins. Il a également souligné l’approvisionnement médical de l’Inde dans plus de 150 pays et sa contribution au maintien de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant la pandémie.

Soulignant la nécessité de chaînes d’approvisionnement mondiales résilientes, le Premier ministre Modi a parlé des réformes économiques audacieuses de l’Inde et a invité les pays du G20 à faire de l’Inde leur partenaire dans la reprise économique et la diversification des chaînes d’approvisionnement.

Il a également parlé de la vision «Une Terre, Une Santé» dans le contexte de la lutte contre la pandémie et les futurs problèmes de santé mondiale, a déclaré Shringla.

Le Premier ministre a parlé de « notre vision de ‘Une Terre, Une Santé' » qui est essentiellement la nécessité d’une approche collaborative dans le domaine international dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré. développement, une collaboration à tous les niveaux pour développer des mécanismes capables de faire face aux futures pandémies et aux futurs problèmes de santé mondiale », a déclaré Shringla.

Le concept « Une Terre, Une Santé » a été énoncé par le Premier ministre et a été bien accueilli par les dirigeants du G20 car c’est quelque chose qui est très important pour la communauté internationale car « nous recherchons des solutions globales globales » qui peuvent aborder les questions et les problèmes tels que les inégalités et les problèmes auxquels les pays en développement sont confrontés, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a également souligné que malgré les défis, l’Inde a continué d’être un partenaire de confiance dans le contexte de chaînes d’approvisionnement fiables pendant la pandémie. Répondant à une question sur la décision fiscale des entreprises, il a déclaré que le Premier ministre Modi en avait parlé lors du sommet du G20 de 2014.

« Il a évoqué le concept pour la première fois lors du sommet du G20 de 2014. Aujourd’hui, il y a une satisfaction que le G20 l’ait adopté. C’est devenu une norme mondiale. Il s’agit d’une étape très importante pour garantir une structure fiscale mondiale plus rationalisée et une meilleure coopération dans le domaine international lorsqu’il s’agit de problèmes tels que l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et la corruption.

