L’Inde prévoit de produire 5 milliards de doses de vaccins COVID l’année prochaine : Piyush Goyal

L’Inde, le plus grand producteur mondial de vaccins, a repris la fourniture de vaccins COVID à d’autres pays.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré lundi que l’Inde prévoyait de produire 5 milliards de doses de vaccins COVID l’année prochaine et de continuer à contribuer à faire du monde un endroit plus sûr où vivre.

L’Inde, le plus grand producteur mondial de vaccins, a repris la fourniture de vaccins COVID à d’autres pays. Il avait suspendu l’exportation des vaccins COVID en avril de cette année pour se concentrer sur l’inoculation de sa propre population à la suite d’un pic soudain d’infections à coronavirus.

S’exprimant lors du Sommet du partenariat CII 2021, Goyal a déclaré que l’Inde est l’un des exemples brillants de la vaccination de sa propre population et de la fourniture de vaccins au reste du monde.

« Nous avons exporté dans le passé, nous continuons d’exporter et nous avons proposé à tous les pays du monde que nous serons disposés à fournir autant de vaccins que d’autres pays en auraient besoin pour assurer une disponibilité équitable à des prix abordables pour des vaccins pour tous. les pays du monde », a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que l’année prochaine, l’Inde prévoyait de produire 5 milliards de doses de vaccins.

« … nous espérons contribuer à faire du monde un endroit plus sûr où vivre, en particulier lorsque nous sommes aux prises avec cela une fois par siècle…. pandémie de COVID », a-t-il ajouté.

Goyal a également déclaré à l’assemblée que le pays travaillait avec d’autres pays pour les aider avec des fournitures et des équipements médicaux, et a reconnu que l’Inde avait également reçu le soutien de nombreux pays.

L’Inde célèbre 75 ans d’indépendance « Azadi ka Amrit Mahotsav » et prendra également la présidence du G20 en 2023.

« Dans ces deux éléments importants, nous espérons promouvoir les partenariats, la camaraderie entre les nations, le commerce équitable et les institutions démocratiques », a-t-il déclaré, ajoutant qu’aujourd’hui, le monde considère l’Inde comme un partenaire de confiance.

En outre, le ministre a déclaré que le pays était confiant d’augmenter sa capacité d’énergie non fossile à 500 gigawatts d’ici 2030 et de répondre à 50% des besoins énergétiques à partir d’énergies renouvelables.

