L’Inde, principal moteur de la demande de carburant : Puri

Invitant les entreprises mondiales à investir dans les opportunités du secteur pétrolier et gazier du pays, le ministre du pétrole et du gaz naturel de l’Union, Hardeep Singh Puri, a déclaré mercredi que « la véritable histoire de croissance en tant que moteur essentiel de la demande (de carburant) viendra de l’Inde ». Puri s’exprimait lors de l’inauguration de l’étage sectoriel du pétrole et du gaz dans le pavillon de l’Inde à l’Expo 2020 qui s’est tenue à Dubaï.

Soulignant les stratégies du gouvernement pour accélérer les investissements dans la chaîne de valeur indienne du pétrole et du gaz, Puri a déclaré que des mesures avaient été prises pour augmenter les zones d’exploration pétrolière et gazière. L’objectif de faire passer la part du gaz naturel dans le mix énergétique du pays du niveau actuel de 6 % à 15 % d’ici 2030 nécessitera lui-même environ 60 milliards de dollars d’investissements, a ajouté le ministre.

Les compagnies pétrolières nationales gérées par l’État du pays recherchent des acteurs internationaux pour augmenter la production nationale de pétrole et de gaz afin de réduire la dépendance vis-à-vis des importations. Le Premier ministre Narendra Modi a récemment interagi avec les dirigeants de grandes sociétés pétrolières mondiales, dont Igor Sechin de Rosneft, Amin Nasser de Saudi Aramco, Bernard Looney de BP, le président de RIL Mukesh Ambani et le président de Vedanta Anil Agarwal. La dépendance à l’égard des importations de gaz naturel s’élevait à 49% en avril-septembre, tandis qu’environ 85% des besoins en pétrole brut du pays doivent être importés.

