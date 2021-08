L’Inde prolonge l’interdiction des vols internationaux réguliers jusqu’au 30 septembre ; Vérifier les détails

in

L’Inde a suspendu les vols internationaux réguliers le 23 mars 2020. (Dossier)

L’Inde a prolongé la suspension induite par Covid sur les vols internationaux réguliers de passagers jusqu’au 30 septembre, a annoncé dimanche la Direction générale de l’aviation civile.

Le régulateur de l’aviation a ajouté que les vols internationaux réguliers sur des routes sélectionnées pourraient être autorisés au cas par cas par l’autorité compétente.

L’Inde a suspendu les vols internationaux réguliers le 23 mars 2020, au milieu d’un pic de cas de Covid-19 dans le pays au début de la pandémie. Cependant, l’Inde exploite des vols internationaux spéciaux dans le cadre de sa mission Vande Bharat depuis mai 2020. L’Inde a également conclu des accords bilatéraux de «bulle aérienne» avec plusieurs pays depuis juillet 2020, permettant la reprise des services de vol avec ces pays.

L’Inde a conclu des accords sur les bulles d’air avec 25 pays tels que le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, le Bhoutan, la France et le Kenya. En vertu de cet accord, les compagnies aériennes peuvent exploiter des vols internationaux spéciaux entre les deux territoires.

La DGCA a également déclaré dans la circulaire que la suspension n’affecterait pas les opérations internationales tout-cargo et les vols qu’elle avait spécifiquement approuvés.

Disposition des bulles d’air

À l’heure actuelle, l’Inde a des accords bilatéraux avec Bahreïn, Afghanistan, Bhoutan, Bangladesh, Éthiopie, Canada, Allemagne, France, Japon, Irak, Koweït, Kenya, Népal, Maldives, Nigéria, Pays-Bas, Qatar, Oman, Rwanda, Russie, Seychelles, Tanzanie, Sri Lanka, Ukraine, Émirats arabes unis, Ouzbékistan, Royaume-Uni et États-Unis.

Cependant, certains pays qui avaient des accords de «bulle d’air» avec l’Inde ont interdit les voyages en avion à destination et en provenance du pays au plus fort de la deuxième vague. Ces pays étaient l’Australie, le Canada, le Bangladesh, l’Allemagne, la France, l’Indonésie, Hong Kong, l’Italie, le Koweït, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, l’Arabie saoudite, Oman, les Émirats arabes unis et Singapour.

Alors que certains pays ont levé l’interdiction plus tard, de nombreux autres ne l’ont pas encore fait.

Le Royaume-Uni a récemment élevé l’Inde sur sa liste orange de pays. L’élévation signifie que les voyageurs en provenance d’Inde n’ont plus à subir une quarantaine institutionnelle à leur entrée dans le pays.

