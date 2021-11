L’Inde proteste contre le meurtre d’un pêcheur innocent par le Pakistan

La question a été prise très au sérieux par l’Inde et aujourd’hui elle a été soulevée diplomatiquement.

Lundi, l’Inde a vivement protesté contre le meurtre d’un pêcheur innocent par l’Agence pakistanaise de sécurité maritime (PMSA). Lors de l’incident qui a eu lieu samedi, la PMSA a tiré sur un bateau de pêche indien, causant la mort d’un pêcheur indien et en blessant grièvement un autre. Le pêcheur décédé a été identifié comme étant Shridhar Ramesh Tambe, de Thane, Maharashtra.

Le ministère des Affaires étrangères (MEA) a convoqué un haut diplomate du haut-commissariat du Pakistan à New Delhi et a déposé sa protestation contre les tirs non provoqués contre les pêcheurs indiens par la partie pakistanaise.

Des sources de premier plan ont confirmé à Financial Express Online « Lorsque le diplomate pakistanais, la partie indienne a exhorté le pays voisin à mener une enquête sur l’incident. Et il a également été indiqué au diplomate que les forces devaient être instruites de s’abstenir de tels actes de tirs non provoqués. »

New Delhi a également condamné l’action déplorable de l’agence pakistanaise lorsqu’elle a tiré sur un bateau de pêche indien. Ce licenciement a fait des morts, ce qui, selon des sources de premier plan, est contraire à toutes les ententes bilatérales et pratiques internationales établies. En outre, l’Inde a réaffirmé que les autorités pakistanaises devraient considérer la question des pêcheurs comme une question humanitaire et de subsistance.

En savoir plus sur l’incident

Tirs non provoqués samedi 6 novembre 2021 par l’Agence pakistanaise de sécurité maritime (PMSA) sur un bateau de pêche indien « Jalpari ». Ce tir a entraîné la mort d’un pêcheur indien. Il a causé des blessures graves à un autre pêcheur.

Violation de la CNUDM

En vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), tirer sur des bateaux de pêche est une violation flagrante.

La question a été prise très au sérieux par l’Inde et aujourd’hui elle a été soulevée diplomatiquement.

Selon des rapports, des bateaux de PMSA se sont infiltrés dans les eaux indiennes, et il a affirmé qu’un bateau indien l’avait heurté. Et il a commencé à tirer sur le bateau indien. Dans un communiqué de la partie pakistanaise, il a déclaré avoir tiré des coups de semonce à proximité du bateau indien mais que lorsqu’il n’a pas arrêté son moteur, le PMSA a tiré directement. Le Pakistan, dans sa déclaration, a également déclaré que les marchandises indiennes étaient sous sa garde et que six Indiens étaient sous sa garde.

L’incident s’est produit près de la frontière maritime internationale (IMBL) au large de la côte du Gujarat lorsque le personnel maritime pakistanais a ouvert le feu sur les pêcheurs indiens.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.