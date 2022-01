L’Inde réaffirme son engagement à nouer des relations avec le Vietnam

Il y a eu une trajectoire ascendante des relations stratégiques entre l’Inde et le Vietnam dans le contexte de l’affirmation militaire croissante de la Chine dans la région de la mer de Chine méridionale.

L’Inde a réaffirmé vendredi son attachement à son partenariat stratégique global avec le Vietnam à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

« À l’occasion du 50e anniversaire de nos relations diplomatiques, réaffirmons notre engagement envers le partenariat stratégique global Inde-Vietnam », a tweeté le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar.

« Nous continuerons à travailler pour la vision commune pour la paix, la prospérité et les peuples définie par nos premiers ministres », a-t-il déclaré.

En décembre 2020, le Premier ministre Narendra Modi a tenu un sommet virtuel avec son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc au cours duquel les deux parties se sont engagées à renforcer la coopération globale en matière de défense et de sécurité, y compris dans le domaine maritime.

Le Vietnam, un pays important de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), a des différends territoriaux avec la Chine dans la région de la mer de Chine méridionale.

L’Inde a des projets d’exploration pétrolière dans les eaux vietnamiennes de la mer de Chine méridionale.

La Chine revendique la souveraineté sur toute la mer de Chine méridionale, une énorme source d’hydrocarbures. Cependant, plusieurs pays membres de l’ASEAN, dont le Vietnam, les Philippines et Brunei, ont des demandes reconventionnelles.

Les relations entre les deux pays ont été élevées au niveau de « partenariat stratégique » lors de la visite du Premier ministre vietnamien de l’époque, Nguyen Tan Dung, en Inde en juillet 2007.

En 2016, lors de la visite du Premier ministre Modi au Vietnam, les relations bilatérales ont encore été élevées au rang de « Partenariat stratégique global ».

Les relations commerciales entre les deux parties sont également à la hausse.

Les investissements de l’Inde au Vietnam sont estimés à environ 1,9 milliard de dollars, y compris les investissements acheminés via des pays tiers.

Selon l’Agence vietnamienne des investissements étrangers, l’Inde compte 299 projets valides avec un capital investi total de 909,5 millions de dollars en avril 2021.

Jusqu’en 2020, le Vietnam avait investi dans six projets en Inde avec un capital total estimé à 28,55 millions USD, principalement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des technologies de l’information et des produits chimiques.

