L’Inde réagit vivement à la Chine et à ses ébats

Ajoutant que Pékin devrait se concentrer sur la résolution des problèmes liés à la crise frontalière qui se déroulent depuis 2019 et devrait s’abstenir de telles « ébats ».

Dans un message fort à la Chine, l’Inde a démenti les informations des médias selon lesquelles ce pays aurait déployé son drapeau dans la vallée de Galwan, où les forces armées des deux parties sont bloquées dans une impasse.

Répondant aux questions des médias liées aux revendications chinoises ainsi qu’aux images de construction en cours aux points de friction, le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA), Arindam Bagchi, a qualifié la nouvelle du hissage du drapeau de factuellement incorrecte.

Ponts et structures :

M. Bagchi, en réponse à une question relative à la construction des ponts et autres structures à Pangong Tso, a déclaré que la construction se déroule dans des zones qui ont été illégalement occupées par les Chinois.

« L’Inde surveille l’activité sur le pont en cours de construction par la partie chinoise sur le lac Pangong. Celui-ci est construit dans des zones que la Chine occupe illégalement depuis environ 60 ans. » Cette occupation illégale par la Chine n’a jamais été acceptée par l’Inde.

Et pour contrer l’aventurisme chinois, l’Inde a également intensifié ses efforts et construit davantage d’infrastructures dans la région. En fait, au cours des sept dernières années, le gouvernement a considérablement augmenté le budget pour le développement des routes, des ponts et le développement des infrastructures frontalières.

La Chine poursuit ses tactiques d’intimidation

La nation dragon s’est livrée à une guerre psychologique. Il est même allé jusqu’à écrire des notes sévères aux parlementaires indiens qui avaient participé à un événement lié au Tibet. Cela n’a pas été bien pris par New Delhi. Il est également allé jusqu’à changer les noms de lieux dans l’Arunachal Pradesh et à essayer de revendiquer des territoires contestés.

Le porte-parole de la MEA a qualifié les tentatives de changement de nom dans l’Arunachal Pradesh d’« exercice ridicule ».

En « appelant Tuting comme « DouDeng » ou River Siyom comme « XiYueMu » ou Kibithu comme « Daba », cela ne change rien au fait même que l’Arunachal Pradesh a toujours été et restera une partie inaliénable de l’Inde.

Il a exprimé l’espoir que Pékin cesserait de se livrer à de telles ébats et travaillerait de manière constructive avec l’Inde pour aider à résoudre les points de friction en suspens le long du secteur occidental de la ligne de contrôle réel (LAC) à la frontière indo-chinoise.

Le conseiller politique à l’ambassade de Chine avait envoyé en décembre dernier à la veille de Noël des lettres aux parlementaires indiens concernant leur participation à un événement organisé par la communauté tibétaine.

L’Inde a réagi très vivement à cela. « Le ton, la teneur et le contenu de la lettre sont inappropriés », a déclaré le porte-parole officiel.

« L’Inde est une démocratie dynamique. Et, les députés honorables, en tant que représentants du peuple, entreprennent des activités selon leurs opinions et leurs croyances. Et a déclaré que la partie chinoise s’abstient de vanter les activités normales.

Cela fait maintenant près de 20 longs mois que les armées des deux camps sont dans l’impasse et la Chine poursuit sa belligérance non seulement sur terre mais dans la région de l’océan Indien (IOR). New Delhi a essayé de résoudre toutes les questions par la voie diplomatique. Il a répondu par des déclarations et maintenu une posture défensive aux frontières.

