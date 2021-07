L’Inde réalise sa première exportation de charbon vers la centrale électrique de Rampal au Bangladesh

in

CIL a déclaré que la politique de vente aux enchères électronique modifiée autorise la vente à l’étranger de charbon acheté dans le cadre d’enchères électroniques au comptant et d’enchères spéciales au comptant uniquement par les acheteurs de charbon nationaux, ce qui inclut également les commerçants nationaux.

L’Inde a envoyé son premier envoi d’exportation de charbon au Bangladesh, après l’amendement de la politique de Coal India (CIL) le mois dernier autorisant les commerçants, en retirant le charbon des enchères électroniques, à exporter. Le premier râteau chargé de charbon est parti pour le Bangladesh le 2 juillet et l’envoi de charbon était inférieur à 2 200 pouvoir calorifique brut (PCS), destiné à la centrale thermique de Rampal de 1 320 MW, un NTPC et Bangladesh Power Development Board (BPDB) JV, à Khulna au Bangladesh.

Bien que CIL n’ait pas pu divulguer le nom de l’exportateur ou le prix FOB (franco à bord) auquel le charbon a été exporté en raison de son accord de non-divulgation avec le chef d’enchère électronique (mjonction), il a déclaré que le charbon exporté avait été acheté dans le cadre d’une vente aux enchères électronique au comptant de la voie d’évitement Dahibari de Bharat Coking Coal.

Le charbon à destination du Bangladesh a quitté la côte indienne depuis le port de Syama Prasad Mookerjee (SMP), anciennement Kolkata Port Trust, le 3 juillet et serait déchargé au port de Mongala au Bangladesh d’où il serait envoyé à la jetée captive de Rampal, a déclaré un responsable du SMP.

Alors que mjunction a également nié avoir commenté quoi que ce soit sur l’acheteur ou les prix, des sources impliquées dans le projet Rampal ont déclaré à Fe que Godavari Commodities était l’exportateur.

Cependant, un cadre de CIL a déclaré que le développement avait eu lieu en moins d’un mois de CIL peaufinant sa politique de vente de charbon aux enchères électroniques et le premier râteau chargé de charbon composé d’environ 4000 tonnes est parti pour le Bangladesh.

Selon un responsable de la NTPC, le centre permettant les exportations de charbon indien profitera le plus aux compagnies d’électricité indiennes réalisant des projets thermiques à l’étranger puisque ces projets devront moins dépendre d’autres pays exportateurs de charbon comme l’Indonésie et l’Afrique du Sud, dont les prix restent généralement volatils.

“Bien que la première exportation de charbon indien ait été en petite quantité, nous nous attendons à ce que CIL propose progressivement de plus grands volumes à l’exportation”, a déclaré le responsable de la NTPC, ajoutant que le projet Rampal rechercherait 20 000 tonnes de charbon indien par mois une fois que l’usine commencera à fonctionner pleine capacité.

« Bien qu’en petite quantité, ce qui est encourageant, c’est qu’un début a été fait. Nous attendons avec impatience davantage d’exportations qui contribueraient à améliorer les ventes de charbon dans les deux catégories de la plate-forme d’enchères », a déclaré un cadre supérieur de CIL.

Le président du SMP, Vinit Kumar, a déclaré que le Bangladesh avait déjà déclaré que Kolkata était une plaque tournante pour le charbon et que les voies navigables intérieures seraient également utilisées pour transporter du charbon au Bangladesh avec des incitations offertes pour un tel transport.

Pour le trimestre jusqu’en juin de cet exercice, CIL a alloué 6,7 millions de tonnes (MT) de charbon aux enchères électroniques au comptant, ce qui représente près d’un quart de la quantité totale réservée de 27,3 MT. L’enchère a rapporté au mineur de PSU un supplément de 30% par rapport au prix notifié contre un supplément de 16% récupéré dans le cadre de l’enchère électronique au cours de la même période de l’exercice précédent.

