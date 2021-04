L’Inde recevra le quatrième jab Covid de Biological E d’ici août

Bilogical E a terminé les essais de phase 1 et II, soumettrait les données dans quelques jours et entrerait dans les essais de phase III, a-t-il déclaré.

Le pays aura son quatrième vaccin Covid-19 d’ici août. Après le Serum Institute of India, Bharat Biotech et le vaccin Sputnik, Biological E, basé à Hyderabad, s’apprête à lancer son vaccin en Inde. VK Paul, membre – santé, Niti Aayog, a déclaré mercredi que le candidat vaccin de Biological E pourrait être prêt d’ici août.

Il s’agit d’un développement important car Biological E a la capacité de faire 6 crores, qu’il peut consacrer à la fabrication du vaccin Covid, a déclaré Paul. Bilogical E a terminé les essais de phase 1 et II, soumettrait les données dans quelques jours et entrerait dans les essais de phase III, a-t-il déclaré.

Biological E est une société pharmaceutique et spécialisée dans les vaccins et s’est fixé pour objectif de fabriquer 1 milliard de doses d’ici la fin de 2022. Elle s’est associée à la société biopharmaceutique américaine Dynavax Technologies et au Baylor College of Medicine, Houston, pour le vaccin. Le candidat vaccin est autorisé par l’équipe de commercialisation du Baylor College, BCM Ventures, et les adjuvants proviennent de Dynavax.

Après le raffinement de la politique des vaccins, Paul a déclaré qu’ils envisageaient d’accélérer les discussions avec les fabricants de vaccins étrangers, car la réglementation était devenue plus libérale. De nouveaux efforts sont faits et ils discutent activement avec les principaux fournisseurs de vaccins d’autres pays.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.