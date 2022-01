L’Inde recherche une évaluation de Rs 15 lakh crore pour l’introduction en bourse de LIC ; veut le mettre dans la ligue de RIL, TCS

La soi-disant valeur intrinsèque de Life Insurance Corp. of India est susceptible d’être supérieure à Rs. 4 lakh crore, et sa valeur marchande pourrait être environ quatre fois ce montant.



L’Inde fait pression pour une valorisation d’environ 15 000 milliards de roupies (203 milliards de dollars) pour un assureur d’État qui devrait bientôt déposer le plus grand appel public à l’épargne du pays, ont déclaré des personnes proches du dossier, alors même que les arrangeurs attendaient un rapport final sur la valeur estimée de l’entreprise.

La soi-disant valeur intrinsèque de Life Insurance Corp. of India est susceptible d’être supérieure à 4 000 milliards de roupies, et sa valeur marchande pourrait être environ quatre fois supérieure, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car les discussions sont privées. Une fois le rapport final déposé, l’évaluation demandée par le gouvernement pourrait changer.

La valeur intrinsèque, un indicateur clé pour les assureurs, combine la valeur actuelle des bénéfices futurs avec la valeur nette des actifs. La jauge fera partie du prospectus d’introduction en bourse de LIC qui devrait être déposé dans la semaine du 31 janvier. En règle générale, la valeur marchande des assureurs se situe entre trois et cinq fois la valeur intrinsèque.

Si les investisseurs sont d’accord avec les calculs proposés par le gouvernement, LIC rejoindrait la ligue des plus grandes entreprises indiennes – Reliance Industries Ltd. et Tata Consultancy Services Ltd. – qui ont une capitalisation boursière de 17 000 milliards de roupies et 14 300 milliards de roupies, respectivement.

Un porte-parole du ministère des Finances n’a pas répondu aux appels sur son téléphone portable pour demander des commentaires, tandis que LIC a refusé de commenter.

Le gouvernement pousse peut-être un peu trop loin ses attentes, ont déclaré deux personnes. L’évaluation finale serait décidée en fonction de divers paramètres, notamment l’appétit des investisseurs, les perspectives de rentabilité et les tendances du secteur, ont-ils déclaré.

La première vente d’actions par l’assureur fait partie des efforts du Premier ministre Narendra Modi pour éponger des liquidités et aider à contenir un déficit budgétaire qui s’est creusé au milieu de la pandémie. Le gouvernement envisage de vendre 5 à 10 % de la société avant la fin mars.

Un appel sur le montant de la participation à vendre sera pris par un panel ministériel plus tard ce mois-ci avant que LIC ne dépose le projet de prospectus auprès du régulateur du marché. À la valorisation souhaitée par le gouvernement, une participation de 5% rapportera environ 750 milliards de roupies.

