L’Inde reçoit la première expédition d’aide américaine

L’administration américaine a réorienté sa propre commande de fournitures de fabrication d’AstraZeneca vers l’Inde, ce qui lui permettra de fabriquer plus de 20 millions de doses de vaccin Covid-19.

L’Inde a reçu vendredi les premières fournitures d’aide d’urgence Covid des États-Unis dans un contexte d’aggravation de la situation de Covid-19 en Inde, qui voit s’ajouter chaque jour plus de 3 cas de lakh et une augmentation de la demande d’oxygène médical et de fournitures médicales essentielles. L’Inde a également reçu une assistance de la Roumanie livrée par un avion du ministère roumain de la Défense tôt vendredi matin comprenant 80 concentrateurs d’oxygène, 75 bouteilles d’oxygène et 20 oxygénothérapie à haut débit.

L’envoi américain de fournitures par avion depuis la base militaire de Travis en Californie, à la suite de la promesse d’aide du président Joe Biden lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre Narendra Modi le 26 avril, comprend 440 bouteilles d’oxygène et régulateurs donnés par la Californie, 960000 tests de diagnostic rapide pour identifier les infections tôt pour aider à empêcher la propagation communautaire de Covid-19 et 100 000 masques N95 pour protéger les héros de soins de santé de première ligne de l’Inde fournis par l’USAID. L’agence humanitaire américaine achète également rapidement 1 000 concentrateurs d’oxygène médical qui seront utilisés dans 320 établissements de soins de santé primaires.

L’engagement total des États-Unis en matière d’aide s’élève à plus de 100 millions de dollars de fournitures pour répondre aux besoins sanitaires des Indiens et il s’agissait de la première de plusieurs expéditions. Les fournitures à livrer en Inde sont 1.100 bouteilles qui resteront en Inde et peuvent être remplies à plusieurs reprises dans les centres d’approvisionnement locaux, 1700 concentrateurs d’oxygène pour obtenir l’oxygène de l’air ambiant, 15 millions de masques N95 et 1 million de tests de diagnostic rapide.

Il y aura également des unités de génération d’oxygène pouvant prendre en charge jusqu’à 20 patients chacune et des unités mobiles supplémentaires qui permettront de cibler des pénuries spécifiques. Le programme d’aide comprend également la première tranche des 20 000 traitements prévus de l’antiviral remdesivir pour aider à traiter les patients hospitalisés. L’administration américaine a réorienté sa propre commande de fournitures de fabrication d’AstraZeneca vers l’Inde, ce qui lui permettra de fabriquer plus de 20 millions de doses de vaccin Covid-19.

Le secrétaire aux Affaires étrangères, Harsh Shringla, a déclaré jeudi qu’une aide médicale accrue de plus de 40 pays, principalement des équipements liés à l’oxygène et des médicaments essentiels, devrait renforcer la réponse de l’Inde à la poussée actuelle de Covid. Le Royaume-Uni envoie trois unités de génération d’oxygène, chacune produisant 500 litres d’oxygène par minute et de la taille de conteneurs d’expédition.

L’Inde envisage de se procurer 400 000 unités de remdesivir en Égypte en plus d’explorer pour l’obtenir dans des pays comme les Émirats arabes unis, le Bangladesh et l’Ouzbékistan.

