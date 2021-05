L’Inde reçoit plus de citernes et de bouteilles d’oxygène provenant d’outre-mer; La marine et l’IAF poursuivent leur travail de secours

IL-76 revenant de Bangkok avec des conteneurs d’oxygène. (Crédit photos: IAF & Navy)

La marine indienne et l’armée de l’air continuent d’apporter du matériel de secours lié au COVID, y compris des bouteilles d’oxygène et des pétroliers d’outre-mer, et de les transporter vers les stations de remplissage désignées.

Mise à jour sur les sorties IAF

Selon l’IAF, il a transporté par avion des conteneurs d’oxygène de trois pays à travers le monde.

Le 22 mai 2021, l’IL-76 a transporté par avion 3 conteneurs d’oxygène cryogénique de Bangkok et les a livrés à Hyderabad. Cela a été suivi par des C-17 transportant par avion 4 conteneurs d’oxygène cryogénique de Francfort pour les amener à Hindan et le C-17 a volé d’Ostende, en Belgique, à Panagarh avec 4 conteneurs d’oxygène.

Outre ces sorties, l’IAF a également envoyé des C-17 qui vont ramener 2 concentrateurs d’oxygène de Bordeaux à Hindan.

Sorties nationales

Selon l’IAF, dans le pays, des C-17 ont transporté par avion environ 22 camions-citernes d’oxygène à partir de divers endroits et les ont livrés à leurs stations de remplissage samedi (22 mai 2021).

Op Samudra Setu II

Outre le déploiement de ses navires de guerre en recherche et sauvetage (SAR) pour le cyclone Taukate * et en préparation pour le cyclone Yaas, les navires de guerre de la marine indienne sont également occupés à récupérer de l’oxygène médical liquide des pays du golfe Persique.

Dans le cadre du secours COVID Op ‘Samudra Setu II, l’INS Trikand a atteint le port de Mumbai avec deux conteneurs d’oxygène médical liquide (LMO) de 20 tonnes chacun. Également à bord du navire de guerre, 100 bouteilles d’oxygène sont arrivées dimanche matin (23 mai 2021).

Plus de mises à jour

Selon un tweet de l’ambassade indienne en Arabie saoudite, elle a, en partenariat avec LINDE, Tata Steel et le gouvernement du Jharkhand, envoyé 3000 bouteilles d’oxygène indispensables à Jharkhand.

Un autre navire de guerre INS Jalashwa arrive en Inde en transportant le plus gros envoi d’OVM en provenance des pays membres de l’ASEAN.

Selon la marine indienne, le navire de guerre a 300 tonnes métriques d’OVM et plus de 3600 bouteilles d’oxygène et autres équipements médicaux à bord comprennent des ventilateurs et des conteneurs cryogéniques vides. Ceux-ci sont venus de Singapour et du Brunei.

