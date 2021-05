L’Inde reçoit plus d’oxygène de l’étranger alors que l’opération Samudra Setu II passe à la vitesse supérieure! IAF installe son COVID air

Selon l’IAF, depuis le 27 avril 2021, une cellule de gestion du soutien aérien COVID (CASMC) est opérationnelle à la base aérienne de Palam. (Image: IAF / Marine indienne? Ambassade de Corée du Sud)

Lundi, la marine indienne a annoncé l’arrivée de trois navires de guerre dans l’Andhra Pradesh, le Karnataka et le Maharashtra et ils livreront des fournitures médicales COVID-19.

Quelles sont les fournitures qu’ils livrent?

3 150 bouteilles d’oxygène (vides), quatre conteneurs remplis d’oxygène de 27 MT, huit réservoirs d’oxygène cryogénique de 20 T (vides) et 900 bouteilles d’oxygène remplies.

Ils transportent également 10 000 kits de test rapide d ‘antigène, 54 concentrateurs d’ oxygène, 450 kits EPI du Qatar, du Koweït et de Singapour.

Quels navires de guerre arrivent?

Avec le plus gros envoi par une seule plate-forme, INS Airavat a atteint Visakhapatnam, Andhra Pradesh. Il a un lot de 3 150 bouteilles d’oxygène (vides), 500 bouteilles d’oxygène remplies, 07 concentrateurs d’oxygène, huit réservoirs d’oxygène cryogénique de 20 T (vides), 10 000 kits de test rapide d’antigène et 450 kits EPI de Singapour.

INS Kolkata atteindra New Mangalore, Karnataka avec un lot de 400 bouteilles d’oxygène et 47 concentrateurs d’oxygène et deux conteneurs remplis d’oxygène de 27 MT, en provenance du Qatar et du Koweït.

INS Trikand atteint également Mumbai, Maharashtra et a un chargement de deux conteneurs remplis d’oxygène de 27 MT en provenance du Qatar.

Mettre à jour

Pour soutenir la lutte du pays contre la pandémie mondiale, dans le cadre de l’Op ‘Samudra Setu’ II en cours, INS Airavat est arrivé à Visakhapatnam en provenance de Singapour et a à bord huit réservoirs d’oxygène cryogénique et d’autres magasins médicaux COVID critiques, y compris 3898 bouteilles d’oxygène. Ces réservoirs provenaient de diverses agences et ont été réalisés en coordination avec le Haut-commissariat de l’Inde.

L’aide médicale arrive de Corée du Sud

Des envois de fournitures médicales en provenance de Corée du Sud, qui dispose de 230 concentrateurs d’oxygène, 200 bouteilles d’oxygène avec régulateurs et 100 brancards d’isolation à pression négative sont arrivés dimanche et d’autres arriveront sur le prochain vol le 12 mai 2021.

Selon un communiqué officiel publié par l’ambassade de Corée du Sud à New Delhi, les 1er et 2ème envois d’articles médicaux représentent environ 20% de l’ensemble du plan de soutien annoncé par le gouvernement de ce pays. On s’attend à ce que d’autres approvisionnements arrivent.

Exprimant l’espoir que l’aide de son pays aidera l’Inde dans sa lutte contre le COVID-19, Shin Bongkil, Ambassadeur de la République de Corée en Inde, a déclaré: «Le gouvernement coréen continuera à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement indien pour répondre aux défis actuels. au milieu de la pandémie COVID-19 ».

L’IAF met en place le CASMC

Selon l’IAF, depuis le 27 avril 2021, une cellule de gestion du soutien aérien COVID (CASMC) est opérationnelle à la base aérienne de Palam.

La tâche principale de la cellule qui fonctionne 24 heures sur 24 est de coordonner de manière efficace la distribution de toutes les secours en provenance de pays étrangers.

Pour gérer les opérations de surtension, qui, selon l’IAF, comprennent la main-d’œuvre, la manutention au sol et l’équipement de chargement, les ressources ont été coordonnées. Des véhicules tels que des remorques à toit plat et des chariots élévateurs ont également été fournis.

Depuis le 28 avril 2021, un avion de transport C-130 et deux AN-32 opèrent à Palam – ils transportent des charges par avion à très court préavis vers divers endroits à travers le pays.

Récemment, il y a eu une réunion avec Delhi International Airport Limited (DIAL), Air India SATS et Air Force Movement Liaison Unit. L’objectif de la réunion était d’aider à rationaliser les questions liées aux douanes et à l’entreposage.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.