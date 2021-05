L’Inde reçoit une aide outre-mer du Koweït et du Qatar dans des navires de guerre de la marine

Les fournitures augmenteront la disponibilité d’O2 en Inde au milieu d’une poussée de la pandémie de coronavirus et de l’aggravation de la crise sanitaire en raison du manque d’oxygène, essentiel pour traiter les patients de Covid 19.

L’Inde a reçu plus d’aide à l’étranger lundi alors que neuf navires de guerre déployés par la marine indienne, dans le cadre de son opération de secours Covid, “ l’opération Samudra Setu II ”, ont transporté de l’oxygène et d’autres équipements médicaux du Koweït et du Qatar.

L’Inde a également reçu 1 350 bouteilles d’oxygène, chacune d’une capacité de 46,6 litres, envoyées par la British Oxygen Company au Royaume-Uni et transportées par un vol d’Aid Qatar Airways. Les fournitures augmenteront la disponibilité d’O2 en Inde au milieu d’une poussée de la pandémie de coronavirus et de l’aggravation de la crise sanitaire en raison du manque d’oxygène, essentiel pour traiter les patients atteints de Covid-19.

L’INS Kolkata est arrivé au nouveau port de Mangalore avec 40 tonnes d’oxygène médical liquide, 400 bouteilles d’oxygène et 47 concentrateurs d’oxygène du Koweït et du Qatar, le navire de la marine indienne Airavat a atteint Visakhapatnam depuis Singapour transportant huit réservoirs d’oxygène cryogénique d’une capacité de 20 tonnes métriques oxygène et autres fournitures et INS Trikand est arrivé à Mumbai avec 40 tonnes d’oxygène en provenance du Qatar.

«Nous apprécions profondément le don de 40 tonnes d’organismes vivants modifiés de notre ami le Koweït. Un merci spécial pour le généreux don à la communauté indienne du Koweït pour 200 bouteilles d’O2 et 4 concentrateurs d’O2, et à la communauté du Qatar pour 200 bouteilles d’O2 et 43 concentrateurs d’O2. Je remercie diverses organisations privées basées à Singapour de s’être réunies pour fournir ce précieux soutien. Augmentera nos capacités O2 », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, dans un tweet.

Au cours de la dernière semaine, une assistance et des fournitures médicales étrangères ont afflué en Inde en quantité importante pour aider l’Inde à combattre la deuxième vague, plus meurtrière, de Covid-19. L’Inde a reçu de l’Espagne des concentrateurs d’oxygène, 254 ventilateurs, 12 bouteilles d’oxygène, 200 oxymètres à impulsions, entre autres fournitures, le 9 mai.

Le Royaume-Uni a augmenté son soutien à l’Inde avec 3 usines d’oxygène, 1000 ventilateurs UCL Ventura et 138 ventilateurs, tandis que les Pays-Bas ont fourni 30 concentrateurs d’oxygène et 200 bouteilles d’oxygène avec régulateurs et la Corée du Sud a offert 1358 concentrateurs d’oxygène, 417 respirateurs et 417 tubes respiratoires.

D’Israël, l’Inde a reçu 360 concentrateurs d’oxygène, 3 générateurs d’oxygène et du Japon 100 concentrateurs d’oxygène. Parmi les autres fournitures en provenance des États-Unis, citons 545 concentrateurs d’oxygène, 1 usine de production d’oxygène, 286 080 kits de test rapide, 1386300 masques N-95, des envois de 25600 flacons de Remdesivir et 1,5 lakh de remdesivir de Gilead. Les autres pays qui ont expédié de l’aide sont le Danemark, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Thaïlande.

