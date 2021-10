L’Inde réduit les prélèvements sur l’importation d’huiles comestibles

L’Inde a réduit mercredi le taux des droits de douane de base et de la taxe imposés sur l’importation de diverses huiles comestibles, à compter de jeudi.

Cette décision intervient après que les prix internationaux des huiles comestibles à base de soja, de graines de tournesol, de palme brute et de palmoléine RBD ont considérablement augmenté.

Mercredi, dans deux notifications douanières distinctes, le ministère des Finances a réduit le prélèvement des droits de douane de base et la taxe sur les infrastructures et le développement agricoles sur l’importation de ces huiles comestibles.

Les modifications, selon les notifications, sont effectives à partir de jeudi et resteront en vigueur jusqu’au 31 mars 2022.

Conformément à la notification, le prélèvement du droit de douane de base a été supprimé sur l’huile de soja brute (qu’elle soit dégommée ou non), l’huile de palme brute et le tournesol brut.

En outre, l’AIDC prélevée sur les importations d’huile de soja brute (dégommée ou non) et d’huile de tournesol brute a été réduite à 5 pour cent et sur l’huile de palme brute à 7,5 pour cent.