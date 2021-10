L’Inde rejette les commentaires de la Chine sur la visite du vice-président en Arunachal Pradesh

Et à eux seuls, les Chinois n’avaient aucune solution aux questions à l’ordre du jour.

Mercredi, l’Inde a critiqué la Chine pour avoir fait des remarques sur la visite du vice-président M Venkaiah Naidu en Arunachal Pradesh et a demandé à la Chine de se concentrer sur la résolution de la ligne de contrôle (LAC) et de l’est du Ladakh.

Réagissant aux propos tenus par le ministère chinois des Affaires étrangères sur la récente visite du vice-président, New Delhi a rappelé à Pékin que « l’Arunachal Pradesh est une partie inaliénable et intégrante de l’Inde ».

« Les dirigeants indiens se rendent régulièrement en Arunachal Pradesh comme ils le font dans les autres États. » Par conséquent, « S’opposer à la visite de dirigeants indiens dans un État indien ne va pas à la raison et à la compréhension du peuple indien. »

La déclaration a également demandé à la Chine de travailler à une résolution de la situation actuelle le long de l’ALC dans l’est du Ladakh et de se conformer pleinement aux protocoles et accords bilatéraux, plutôt que d’essayer de lier des questions sans rapport.

« La situation dans le secteur occidental le long de l’ALC est due aux tentatives unilatérales de la partie chinoise de modifier le statu quo. Ceci est en violation des accords bilatéraux entre les deux pays », a déclaré la MEA dans le communiqué.

Plus tôt cette semaine, la 13e série de pourparlers entre l’Inde et la Chine n’a abouti à aucune conclusion. Les pourparlers restent peu concluants en raison de l’entêtement chinois et de son insistance à ne pas rétablir le statu quo.

Comme indiqué précédemment, la réunion qui a commencé à 10h30 dimanche matin a duré jusqu’à 19h et s’est déroulée à Moldo du côté chinois.

Alors que l’Inde a tenu à trouver des solutions aux zones restantes le long de l’ALC dans l’est du Ladakh, toutes les suggestions constructives faites par l’Inde ont été refusées par la partie chinoise.

L’Inde a exhorté la partie chinoise à trouver une solution aux problèmes qui contribuerait au maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Et avait également présenté à la partie chinoise un plan de désengagement, qui n’a pas été envisagé par elle, selon le communiqué officiel publié lundi par l’armée indienne.

