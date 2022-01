L’Inde rejoint la liste des pays enquêtant sur Apple sur les allégations antitrust de l’App Store

L’année a à peine commencé et Apple a été frappé par une enquête antitrust sur les pratiques de l’App Store en Inde, selon un nouveau rapport du Wall Street Journal. L’organisme de surveillance antitrust indien veut comprendre si Apple facture des frais de 30% aux développeurs sur l’App Store nuit aux fabricants de logiciels et étouffe la concurrence ou non.

Le WSJ déclare que la Commission indienne de la concurrence pense qu’Apple a « violé certaines des lois antitrust du pays ».

Le chien de garde répondait à une plainte déposée plus tôt l’année dernière par un groupe indien à but non lucratif alléguant qu’une redevance de 30 % facturée par Apple aux développeurs vendant du contenu numérique via leurs applications nuit aux fabricants de logiciels et étouffe la concurrence. Apple a démenti ces allégations, affirmant qu’il se concentrait sur le fait de rendre ses appareils aussi attrayants que possible pour les consommateurs, selon l’ordonnance.

Le mois dernier, le chien de garde britannique a accusé Apple et Google de duopole. À l’époque, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés s’était déclarée préoccupée par le fait que la pratique des deux sociétés « conduisait à moins de concurrence et à un choix significatif pour les clients. Les gens semblent également passer à côté de tous les avantages des nouveaux produits et services innovants, tels que les soi-disant « applications Web » et les nouvelles façons de jouer à des jeux via les services cloud sur les appareils iOS. »

Alors qu’Apple avait abordé au cours de la dernière année certains sujets concernant des allégations antitrust telles que la possibilité de passer d’iOS à Android et vice-versa, l’ouverture d’iOS à davantage de magasins d’applications ou l’offre aux utilisateurs de différents systèmes de paiement suscitent de nombreuses controverses.

Récemment, Apple s’est vu accorder un délai pour se conformer aux modifications de l’App Store requises par la décision Epic. Il y a quelques mois, la société a décidé de modifier certaines règles de l’App Store après un recours collectif intenté par des développeurs aux États-Unis. Par exemple, ils pourront communiquer avec les utilisateurs sur des solutions de paiement alternatives en dehors de leurs applications.

Non seulement cela, mais l’année dernière, Apple a également annoncé un fonds d’aide aux petits développeurs, qui versera entre 250 et 30 000 dollars aux développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an dans l’App Store. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

À propos du cas de l’Inde, le WSJ a déclaré que le gouvernement avait « resserré les règles sur les entreprises technologiques mondiales du pays alors qu’elles investissent des milliards pour atteindre les consommateurs qui se connectent pour la première fois ». Maintenant, nous devrons attendre et voir quelles découvertes le chien de garde indien découvrira.

Que pensez-vous de ces enquêtes partout dans le monde ? Pensez-vous qu’Apple devrait ouvrir l’App Store ? Faire payer moins cher aux développeurs ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :