L’Inde remercie le Koweït pour l’OMT ; Les deux pays discuteront de la sécurité maritime plus tard cette année, a déclaré l’envoyé koweïtien

La sécurité alimentaire, la cybersécurité, la coopération dans le secteur de l’énergie et les questions liées à la main-d’œuvre indienne au Koweït étaient en tête de l’ordre du jour des pourparlers lorsque le ministre des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, a rencontré son homologue au Koweït jeudi.

En outre, les relations bilatérales et d’autres développements dans la région ainsi que la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 étaient également à l’ordre du jour. Les deux parties ont discuté des défis posés par la pandémie de COVID-19 et ont réitéré leur engagement à lutter conjointement contre la pandémie mondiale ; et d’autres problèmes critiques tels que les restrictions de voyage et la vaccination.

Lors de sa visite au Koweït, l’un des pays du CCG, le Dr S Jaishankar a exprimé l’appréciation de l’Inde pour le geste du Koweït de fournir de l’oxygène médical liquide (OMT) et d’autres fournitures liées à l’oxygène pour aider à lutter contre l’augmentation des cas de COVID en Inde.

Il a eu des entretiens au niveau de la délégation avec le cheikh (Dr.) Ahmed Nasser Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères et ministre d’État aux Affaires du Cabinet, ainsi que le Dr Abdullah Issa Al Salman, ministre du Commerce et de l’Industrie.

À la fin de la réunion, il a été décidé que la première réunion de la Commission mixte Inde – Koweït aurait lieu plus tard cette année. Ils ont également convenu de fixer des dates pour les réunions des groupes de travail conjoints sur la santé, les hydrocarbures et la main-d’œuvre. D’autres groupes de travail conjoints dans d’autres domaines de coopération seront bientôt mis en place.

Un protocole d’accord pour la coopération sur le recrutement de travailleurs domestiques a été signé par l’ambassadeur de l’Inde au Koweït Sibi George et le vice-ministre des Affaires étrangères du Koweït Majdi Al Dhafiri.

Pourquoi ce protocole d’accord est-il important ?

Les travailleuses domestiques indiennes au Koweït entreront désormais dans le cadre d’un cadre légal. Ce cadre rationalisera leur recrutement et leur assurera une protection légale.

Dans ce cadre, un contrat de travail est introduit. Cela aidera à garantir les droits et les obligations de l’employeur et des travailleurs domestiques. Comment? En instaurant un mécanisme d’assistance 24 heures sur 24 aux travailleurs domestiques.

Enfin, ce protocole d’accord prévoit la mise en place d’un comité conjoint pour un examen et une évaluation périodiques.

À retenir de la visite de l’EAM au Koweït

Tel que rapporté par Financial Express Online, le Dr Jaishankar portait une lettre du Premier ministre Narendra Modi adressée à l’émir Cheikh Nawaf Al Ahmed Al Sabah. Celui-ci a été remis au Premier ministre du Koweït, Cheikh Sabah Khaled Al Hamad Al-Sabah.

Les deux parties ont signé un protocole d’accord sur la coopération en matière de recrutement de travailleurs domestiques.

Première réunion de la Commission mixte qui se tiendra en Inde cette année.

Au cours de la réunion, des célébrations conjointes du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Inde et le Koweït ont également été lancées. Ces célébrations vont se poursuivre jusqu’en 2021-2022.

A la fin de la visite de l’EAM, l’ambassadeur du Koweït en Inde, Jasem Al Najem, s’entretient avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits :

Que signifie cette visite pour les relations Koweït-Inde ?

La visite officielle du ministre des Affaires extérieures Dr Jaishankar au Koweït va renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté des cadres de renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays, et passé en revue tous les aspects d’une coopération étroite et distinguée dans divers domaines vitaux et importants.

Les deux parties ont également examiné des questions liées au développement du système de santé, à l’amélioration de la sécurité alimentaire, au développement des secteurs de l’éducation, des technologies de l’information, de divers domaines énergétiques, des secteurs économiques, commerciaux et d’investissement, et des moyens de développer leurs perspectives d’avenir à l’appui des intérêts communs entre les deux pays et leurs peuples amis.

Il convient de mentionner que cette visite est intervenue après le Cheikh Dr Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ministre des Affaires étrangères et ministre d’État aux Affaires du Cabinet de l’État du Koweït en Inde à la mi-mars, au cours de laquelle il a annoncé la création d’une commission mixte, présidée par les deux ministres, au sein de laquelle un certain nombre de groupes de travail mixtes seraient créés pour renforcer la coopération dans divers domaines. De plus, les deux ministres ont échangé un certain nombre d’appels téléphoniques dans un court laps de temps depuis que la deuxième vague du virus Corona a éclaté en Inde pour coopérer entre eux dans la lutte contre le coronavirus. Ces engagements continus des deux parties témoignent de la profondeur des relations amicales entre les deux pays. De plus, ils vont célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays en 2022.

Y a-t-il des plans pour continuer à envoyer des secours en Inde ?

Oui, le pont aérien et maritime se poursuivra tant que plus d’oxygène médical liquide ou de bouteilles d’oxygène seront nécessaires pour sauver plus de vies. Et les avions de l’armée de l’air indienne continueront de transporter les réservoirs d’oxygène médical liquide vides au Koweït pour les remplir et les ramener en Inde par des navires de la marine indienne. Ce pont air-mer entre les deux pays se poursuivra jusqu’à ce que la partie indienne demande de l’arrêter.

Plus important encore, qu’en est-il de la sécurité maritime avec l’Inde ?

Cette question particulière sera abordée par le biais du ministère de la Défense des deux pays lors des réunions des groupes de travail conjoints qui auront lieu pratiquement très prochainement pour examiner tous les aspects de la coopération dans divers domaines, notamment en matière de sécurité maritime. Et présenter ensuite les dossiers à la Commission mixte présidée par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, dont la réunion est prévue à New Delhi à la fin de cette année 2021, pour laquelle notre ministre des Affaires étrangères du Koweït pourrait se rendre en Inde.

