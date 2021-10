L’Inde renonce à l’exigence de quarantaine pour les voyageurs étrangers ; trouver les SOP détaillées ici

Les nouveaux protocoles seront suivis à tous les points d’entrée, qu’il s’agisse d’aéroports, de ports maritimes ou de frontières terrestres pour le profilage des risques des voyageurs

L’Inde ouvre ses frontières aux voyageurs internationaux et les cas de Covid -19 font chuter les pics de taux de récupération et le programme de vaccination devient agressif sans les tracas d’une quarantaine obligatoire. Les voyageurs entièrement vaccinés en provenance de pays avec lesquels l’Inde a conclu un accord de réciprocité pour l’acceptation des vaccins approuvés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) seront autorisés dans le pays sans avoir à passer par la quarantaine et les tests à domicile à partir du 25 octobre, selon les nouvelles directives. Les voyageurs devront cependant montrer un rapport Covid-19 Rt-PCR négatif.

Les dernières procédures d’utilisation pour les étrangers ou les voyageurs d’autres pays en Inde sont

Les voyageurs qui ne sont pas vaccinés ou partiellement vaccinés doivent prendre des mesures telles que la soumission d’un échantillon après l’arrivée pour le test Covid-19 et qu’ils peuvent quitter l’aéroport et se mettre en quarantaine à domicile pendant sept jours. Un nouveau test sera effectué huit jours après l’arrivée après la mise en quarantaine à domicile et s’il est négatif, la personne sera libérée mais devra surveiller sa santé pendant les sept prochains jours.

Tous les voyageurs doivent soumettre un formulaire d’auto-déclaration sur le portail en ligne Air Suvidha avec le rapport Covid-19 RT-PCR pour leur commodité. Le test doit être effectué dans les 72 heures avant de prendre le vol et pas plus que cela. Une déclaration concernant l’authenticité du rapport est requise et le voyageur sera passible de poursuites pénales si le rapport est trouvé acquis par des moyens corrompus. Voyageurs en provenance de pays à l’exception de ceux à haut risque avec des certificats de vaccination complets, les rapports négatifs de RT-PCR seront autorisés à quitter l’aéroport mais devront surveiller leur santé pendant 14 jours à compter de l’arrivée. Cela s’applique à tous les pays, y compris ceux avec lesquels l’Inde a conclu un accord de réciprocité. Si les voyageurs développent des symptômes ou des tests positifs pour Covid-19, cette personne doit se présenter à l’établissement de santé le plus proche ou appeler la ligne d’assistance n° 1075.

Les nouveaux protocoles seront suivis à tous les points d’entrée, qu’il s’agisse d’aéroports, de ports maritimes ou de frontières terrestres pour le profilage des risques des voyageurs. Le ministère a également précisé qu’en fonction de l’évaluation des risques, le document sera révisé de temps à autre.

Pendant ce temps, le ministère de l’Intérieur a commencé à accorder de nouveaux visas touristiques pour les étrangers venant en Inde via des vols affrétés à compter du 15 octobre 2021, et ceux entrant en Inde par des vols autres que des avions affrétés seront autorisés à entrer à partir du 15 novembre 2021 sur de nouveaux touristes. visa.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.