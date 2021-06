in

L’Inde renverse sa position sur la cryptographie et envisage de classer Bitcoin comme classe d’actifs: rapport

Après des années de position hostile de l’Inde à l’égard des crypto-monnaies, le pays chercherait à classer Bitcoin comme une classe d’actifs.

Le régulateur financier indien SEBI supervisera le secteur de la cryptographie

Selon les rapports de The New Indian Press, le gouvernement a décidé d’ignorer ses plans d’interdiction des crypto-monnaies et de considérer la classification de Bitcoin comme une classe d’actifs.

Des sources citées par la publication ont révélé que le Securities and Exchange Board of India (SEBI) réglementerait l’espace crypto.

Actuellement, les parties prenantes de l’industrie indienne de la cryptographie seraient en pourparlers avec le ministère des Finances concernant la réglementation des crypto-monnaies.

Les sources internes affirment également qu’un projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies sera probablement déposé lors de la prochaine session de mousson du Parlement.

La décision de l’Inde de classer Bitcoin comme classe d’actifs fait suite à El Salvador, qui est récemment devenu le premier pays à adopter Bitcoin comme monnaie légale.

Le congrès du pays a voté en faveur du projet de loi présenté par le président salvadorien Nayib Bukele.

L’Inde passe-t-elle vraiment de sa position hostile à la crypto ?

Ce dernier développement en Inde montre que le gouvernement s’éloigne progressivement de sa position controversée envers les actifs numériques.

Cependant, la Reserve Bank of India (RBI) reste indifférente. Ce n’est pas une surprise, car la RBI a toujours été un ardent critique des actifs numériques. Il a déjà mis en garde le public contre les crypto-monnaies, les qualifiant de préoccupation majeure pouvant provoquer une instabilité financière.

Le gouverneur de RBI Shaktikanta Das a récemment déclaré qu’il n’inversait pas les règles de la banque car le gouvernement avait toujours des problèmes avec les actifs numériques. Das a dit,

“Il n’y a aucun changement dans la position de RBI (concernant les crypto-monnaies). Et, en ce qui concerne la position de RBI, nous avons des préoccupations majeures concernant les crypto-monnaies, que nous avons transmises au gouvernement. En ce qui concerne les investisseurs, il appartient à chaque investisseur de faire sa propre diligence et de prendre un appel très prudent et prudent. »

Das a fait cette déclaration en réponse à la récente circulaire de la banque ordonnant aux banques de cesser d’éviter les transactions impliquant des jetons virtuels. Il a également réitéré sa circulaire de 2018 dans laquelle il interdisait aux banques commerciales de faciliter les transactions de crypto-monnaie.

Bien que la Cour suprême ait d’abord contesté la circulaire, elle est ensuite revenue sur sa décision en mars 2020.

