L’Inde reprendra l’approvisionnement en vaccins de COVAX cette semaine, selon Swaminathan de l’OMS

Un engagement d’environ 1,4 milliard de doses de vaccin Covid-19 a été pris par les pays du monde entier envers l’installation COVAX.

L’Inde reprendra cette semaine ses fournitures de vaccins Covid-19 aux pays du COVAX, a déclaré lundi le Dr Soumya Swaminathan, scientifique à l’Organisation mondiale de la santé.

Les doses de Covishield devraient sortir cette semaine du Serum Institute of India (SII) vers les pays COVAX, a déclaré Swaminathan. Elle s’attend à ce que 30 à 40 millions de doses de Covishield soient livrées avant la fin de l’année.

Le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de la Santé de l’Union ont engagé un milliard de doses dans le monde en 2022 lors de la récente réunion du G20, a déclaré Swaminathan dans une interview à CNBC TV18 lundi.

Swaminathan s’attend également à ce que d’autres vaccins de développeurs indiens fassent partie des approvisionnements en 2022. Ceux-ci incluent le vaccin Novovax Covovax de SII, le vaccin Biological-E, le vaccin à ARNm de Gennova et le vaccin à ADN de Zydus Cadila. Ces entreprises devraient commencer à soumettre des données à l’OMS pour une liste d’utilisation d’urgence au fur et à mesure que les données deviennent disponibles, a-t-elle déclaré.

Un engagement d’environ 1,4 milliard de doses de vaccin Covid-19 a été pris par les pays du monde entier envers l’installation COVAX. Selon Swaminathan, l’OMS a vu moins de 20 % de cette fourniture, et 80 pays ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre la couverture de 40 % d’ici la fin de l’année. « Nous sommes très en retard dans la vaccination des personnes, en particulier en Afrique, qui dépendent de COVAX, et il est nécessaire d’intensifier et de commencer à approvisionner COVAX pour atteindre l’objectif », a déclaré Swaminathan. Environ 500 millions de doses seraient nécessaires pour atteindre cet objectif.

Concernant le retard de l’inscription d’urgence pour le Covaxin de Bharat Biotech, Swaminathan a déclaré que la décision avait été prise par un groupe consultatif technique externe et par le biais d’un processus institutionnel bien établi, qui devait être respecté. L’OMS a accordé une liste d’utilisation d’urgence à huit vaccins Covid, et cela a pris en moyenne 45 à 165 jours pour cela. Le processus Covaxin a été achevé en 90 jours, a-t-elle déclaré.

