L’Inde rurale ravagée par la deuxième vague de Covid-19

À chaque sortie, de plus en plus de patients se rendaient dans les hôpitaux pour se faire soigner.

Lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté en Inde, elle a d’abord touché principalement les grandes villes, s’enracinant profondément dans les régions rurales du pays. Ravageant les zones rurales mal équipées du pays, la pandémie a causé la mort et la misère alors que les zones rurales luttent contre une grave pénurie d’oxygène, de médicaments vitaux, de lits et de travailleurs de la santé. Un rapport de The Indian Express a noté que depuis avril 2021, le personnel de santé de 3,8 millions de personnes travaille constamment pour traiter les patients. Depuis l’année dernière, l’Uttar Pradesh a enregistré plus de 20 600 décès tandis que le Maharashtra est devenu l’État signalant le plus grand nombre de décès de Covid-19, 99 000 personnes ayant succombé à l’infection virale en un an.

Les chiffres, en eux-mêmes, sont un indicateur de la gravité de la situation. Covid-19 est devenu un monstre qui se déchaîne d’un patient à l’autre sans fin dans un avenir proche. Alors qu’une baisse du nombre de nouveaux cas (tel que rapporté par le gouvernement) peut sûrement être observée, la crainte d’une troisième vague persiste. Au cours de la dernière année, le Karnataka a signalé plus de 29 500 décès, suivi du Bengale occidental avec plus de 15 800 décès et du Bihar avec plus de 5 200 décès. Un médecin de l’Institut des sciences médicales Vardhman du district de Nalanda au Bihar a souligné que les gens n’étaient toujours pas favorables au dépistage. Et en plus, ils se soignent eux-mêmes et doutent des médecins en même temps.

De même au Bengale, un tsunami de cas a été observé après le 2 mai, alors que l’État terminait ses élections à l’Assemblée. Citant un médecin, le rapport a souligné que les médecins attendaient davantage de rassemblements de patients après les élections, car des milliers de personnes en faisaient partie sans leurs masques. Cela s’est en effet avéré être vrai, des cas écrasants ayant été précipités dans les hôpitaux. Même les plus grands hôpitaux publics ont été témoins d’un grand nombre de décès, rendant le personnel médical qui a travaillé en permanence impuissant.

Dans le même temps, dans de nombreuses régions de l’Inde, il y avait une « pénurie de tout ». Maintenant, cela inclut également le personnel. Outre le fait que le personnel médical était déjà inférieur au nombre nécessaire pour faire face à une pandémie aussi importante qu’elle l’est en Inde, environ 50% des médecins et du personnel infirmier ont subi l’impact de l’infection à Covid-19. En fin de compte, qu’il s’agisse d’un médecin, d’un infirmier, d’un garçon de salle ou d’un technicien, il n’y avait aucune différence car le manque de personnel obligeait à assumer plusieurs rôles en même temps. Au cours des trois derniers mois, le nombre de patients infectés admis dans les hôpitaux n’a jamais vraiment diminué. À chaque sortie, de plus en plus de patients se rendaient dans les hôpitaux pour se faire soigner.

Pendant ce temps, fin avril et début mai, avec l’augmentation de la transmission et de la gravité des cas, de nombreux hôpitaux – peu importe leur taille – ont été témoins d’une pénurie d’oxygène médical ainsi que de médicaments vitaux. Au Karnataka, 23 patients d’un établissement COVID-19 du district de Chamarajanagar seraient décédés en raison d’une pénurie d’oxygène médical. Des cas similaires de pénurie sont apparus dans d’autres régions du pays. On ne peut qu’imaginer si les conditions s’aggravaient dans la capitale nationale (où de nombreux hôpitaux publics et privés sont gérés efficacement), ce qui aurait pu être le cas pour les zones rurales où l’infrastructure de santé n’est pas si solide.

Le rapport indique que les travailleurs de la santé dans les zones rurales ont admis qu’il y avait des problèmes d’infrastructure en avril-mai ; cependant, beaucoup refusent de parler officiellement car ils craignent des représailles. Certes, la deuxième vague a servi de vérification de la réalité pour le système de santé rural de l’Inde et a souligné la nécessité de davantage d’investissements. Dans le Madhya Pradesh, environ 3 000 jeunes médecins se sont mis en grève où ils ont exigé une augmentation de leur allocation ainsi qu’un traitement gratuit pour eux et leurs familles s’ils sont infectés par Covid-19.

Yogesh CB travaillant dans un établissement Covid-19 dans le district de Chamarajanagar au Karnataka a déclaré que si le personnel de santé était occupé à répondre aux graves préoccupations et à fournir un traitement aux patients de Covid-19, il devait faire face aux proches de patients qui devenaient souvent agressifs. Comme les proches n’étaient pas autorisés dans les services, ils ont demandé des mises à jour toutes les heures. Les centres étant déjà à court de personnel, il leur est devenu impossible d’informer les familles des patients et de faire leur travail en même temps. Dans les cas où les patients décèdent, ils ne permettront pas aux médecins d’emballer les corps dans des sacs conformément aux protocoles COVID-19, ce qui rend les tâches encore plus difficiles.

Des cas ont fait surface où des médecins ont même été battus par des proches dans les cas où un patient de Covid-19 a succombé à l’infection. La semaine dernière, un médecin en service COVID-19 dans l’Assam a été brutalement frappé à coups de pied et roué de coups par les proches d’un patient décédé dans l’établissement de santé. Tout cela a été enregistré dans une vidéo et partagé sur les réseaux sociaux. En conséquence, 24 personnes qui auraient été impliquées dans l’incident ont été arrêtées par la police.

Travaillant de longues heures dans des kits d’EPI et sans aucun congé, les médecins au service des populations des zones rurales ont sûrement fait les frais de la deuxième vague de Covid-19. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est continuer et trouver quelques instants de reprise pour garder le cap. Néanmoins, ne pas être en mesure de briser le cycle du stress et de la dépression pour les médecins des hôpitaux rend la situation encore plus grave.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.