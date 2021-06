L’Inde rurale stimule la base d’utilisateurs d’Internet, selon le rapport des forfaits de données et des appareils moins chers alimentant la croissance

Selon les analystes, cela pourrait être dû au verrouillage actuel dans plusieurs États et districts, ce qui pourrait avoir entravé la recharge et les nouvelles connexions.

La croissance future de l’Internet mobile sera menée par l’Inde rurale grâce à des forfaits de données moins chers ainsi qu’à des appareils mobiles, selon un rapport IAMAI-Kantar Cube publié jeudi. Le rapport indique que même si la pénétration d’Internet dans les centres urbains est plus de 2 fois supérieure à celle des zones rurales, l’utilisation dans les zones rurales a augmenté à un rythme plus rapide d’une année sur l’autre. La langue vernaculaire, la voix et la vidéo devraient émerger comme des changeurs de jeu majeurs pour l’écosystème numérique au cours des prochaines années.

Par exemple, alors que le nombre d’utilisateurs d’Internet a augmenté de 4 % en Inde urbaine – atteignant 323 millions d’utilisateurs (67 % de la population urbaine) en 2020, l’adoption numérique continue d’être propulsée par l’Inde rurale – enregistrant une croissance de 13 % à 299 millions d’utilisateurs d’Internet (31 % de la population rurale) au cours de l’année écoulée. “Cela indique qu’il y a beaucoup de marge de croissance dans l’Inde rurale et cela aiderait à combler le fossé numérique urbain-rural”, indique le rapport.

Sur la base d’une croissance plus rapide dans les zones rurales, le rapport prévoit que le nombre d’utilisateurs d’Internet actifs dans le pays devrait augmenter de près de 45% pour atteindre 900 millions d’ici 2025, contre 622 millions l’année dernière. À ce stade, l’Inde rurale pourrait avoir un nombre plus élevé d’utilisateurs d’Internet que les centres urbains.

Cependant, il a déclaré que le taux de croissance des utilisateurs actifs d’Internet (AIU) – ceux qui ont accédé à Internet au cours du dernier mois – a progressivement diminué au fil des ans et est le plus bas des quatre dernières années. Selon les analystes, cela pourrait être dû au verrouillage actuel dans plusieurs États et districts, ce qui pourrait avoir entravé la recharge et les nouvelles connexions.

Selon les conclusions du rapport, neuf AIU sur dix accèdent à Internet tous les jours. En moyenne, AIU passe environ 107 minutes (1,8 heures) activement sur Internet par jour. “Bien que la proportion d’utilisateurs quotidiens soit légèrement plus élevée dans l’Inde urbaine que dans l’Inde rurale, l’AIU en Inde urbaine passe 17% de temps en plus par rapport à l’Inde rurale”, indique le rapport.

En termes de rupture sexuelle, il y a 58 % d’internautes masculins et 42 % d’internautes féminins en Inde. Le rapport hommes/femmes en Inde urbaine est de 57:43 et celui en Inde rurale est de 58:42.

