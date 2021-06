L’Inde s’abstient de voter sur la résolution de l’AGNU sur le Myanmar

in

L’AGNU a adopté vendredi une résolution sur le Myanmar. (Image .)

L’Inde s’est abstenue sur une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le Myanmar, affirmant que ses points de vue n’étaient pas reflétés dans le projet de résolution et qu’une approche « consultative et constructive » impliquant les pays voisins du Myanmar est importante alors que la communauté internationale s’efforce de résoudre pacifiquement la question.

L’AGNU a adopté vendredi une résolution sur le Myanmar qui a appelé « les forces armées du Myanmar à respecter la volonté du peuple librement exprimée par les résultats des élections générales du 8 novembre 2020, de mettre fin à l’état d’urgence, de respecter tous les droits humains des peuple du Myanmar et de permettre la transition démocratique soutenue du Myanmar, y compris l’ouverture d’un parlement démocratiquement élu, et en œuvrant pour que toutes les institutions nationales, y compris les forces armées, soient placées sous un gouvernement civil pleinement inclusif qui soit représentatif de la volonté du peuple » .

La résolution a été adoptée avec 119 pays votant « oui », la Biélorussie votant « non » et l’Inde ainsi que 35 autres pays s’étant abstenus, dont la Chine et la Russie.

Dans son explication de vote, l’Inde a déclaré : « Nous constatons que nos points de vue n’ont pas été reflétés dans le projet à l’examen pour adoption aujourd’hui. Nous voudrions réitérer qu’une approche consultative et constructive impliquant les pays voisins et la région reste importante alors que la communauté internationale s’efforce de résoudre pacifiquement la question ».

“Le fait qu’il y ait un manque de soutien de tous les pays voisins, ainsi que de plusieurs pays de la région elle-même, devrait, espérons-le, ouvrir les yeux à ceux qui choisissent de suivre une ligne de conduite hâtive”, a déclaré l’Inde, ajoutant qu’il ne pense pas que le dépôt de cette résolution pour adoption à ce stade soit « de nature à soutenir nos efforts conjoints pour renforcer le processus démocratique au Myanmar ».

“Nous sommes donc contraints de nous abstenir”, a déclaré l’Inde.

