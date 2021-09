L’Inde salue les efforts des États-Unis pour lutter contre le changement climatique et son retour à l’Accord de Paris

Dans le cadre de l’Accord de Copenhague, les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour aider les pays en développement à atténuer le changement climatique.

L’Inde a salué les efforts de l’Amérique pour lutter contre le changement climatique et son retour à l’Accord de Paris alors que le Premier ministre Narendra Modi et le président américain Joe Biden ont tenu leur première réunion bilatérale en personne à la Maison Blanche.

Le président Biden, lors de ses entretiens avec le Premier ministre Modi dans le bureau ovale de la Maison Blanche, a exprimé son soutien à l’intention de l’Inde d’atteindre un objectif national d’installation de 450 GW d’énergie renouvelable d’ici 2030, selon la déclaration conjointe des dirigeants américano-indienne publiée après leur rencontre de vendredi.

La réunion est importante avant la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow, au Royaume-Uni, où les dirigeants de près de 200 pays se réuniront pour discuter de la voie à suivre pour lutter contre l’action climatique et les objectifs mis à jour seront soumis.

L’Inde a salué le leadership américain en matière d’action climatique et son retour à l’Accord de Paris, selon le communiqué.

En février, les États-Unis sont officiellement revenus à l’accord de Paris sur le climat, 107 jours après son départ à la demande de l’ancien président Donald Trump.

Au cours de leur réunion, Biden a également reconnu l’importance de mobiliser des financements pour les investissements dans les énergies renouvelables, le stockage et les infrastructures de réseau qui garantiront une énergie propre et fiable à des millions de ménages indiens.

À travers les deux volets principaux du Partenariat stratégique pour l’énergie propre (SCEP) et du Dialogue sur l’action climatique et la mobilisation financière (CAFMD) dans le cadre du partenariat États-Unis-Inde pour le climat et l’énergie propre à l’horizon 2030, les États-Unis et l’Inde accéléreront le développement et le déploiement de l’énergie propre. de technologies critiques pour faire avancer une transition énergétique propre.

L’Inde a accueilli les États-Unis en rejoignant le Leadership Group for Industry Transition.

La 26e conférence des parties (COP 26) à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) est importante cette année car elle devrait discuter de l’état des promesses de financement climatique des pays développés aux pays en développement.

L’Inde a maintes fois affirmé qu’elle souffrait des erreurs des autres et qu’elle n’était pas responsable du changement climatique. Il a également réaffirmé que les pays responsables du changement climatique devraient financer ce à quoi ils se sont engagés et rendre la technologie disponible à un coût abordable.

Le ministre de l’Environnement, Bhupender Yadav, avait déclaré le mois dernier que l’Inde était attachée à la CCNUCC et à son accord de Paris et avait étendu son soutien au Royaume-Uni, qui accueillera la conférence internationale sur le climat.

En vertu de l’Accord de Paris, l’Inde a trois contributions quantifiables déterminées au niveau national (CDN), qui comprennent la réduction de l’intensité des émissions de son PIB de 33 à 35 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2030 ; augmenter la production totale d’électricité cumulée à partir de sources d’énergie non fossiles à 40 % d’ici 2030 et créer un puits de carbone supplémentaire de 2,5 à 3 milliards de tonnes grâce à une couverture forestière et arborée supplémentaire.

