L’Inde s’apprête à enregistrer un record d’exportations de riz cette année également

Après avoir exporté un record de 17,71 millions de tonnes de riz en 2020-21, soit une augmentation de 86% par rapport aux 9,5 millions de tonnes de l’année précédente, l’Inde est également prête pour une autre bonne saison d’exportations en 2021-22, malgré des coûts de fret élevés.

La demande de riz non basmati a atteint un niveau record de 13 millions de tonnes (évalué à 4,796 milliards de dollars) l’année dernière, alors que davantage de pays ont acheté les céréales au milieu des problèmes d’approvisionnement dans la région de l’ASEAN et de la pandémie de Covid pour assurer l’approvisionnement alimentaire. De même, les exportations de riz basmati avaient atteint 4,63 millions de tonnes, évaluées à 4 milliards de dollars. Bien que les exportateurs craignent un ralentissement des achats en raison des coûts de transport élevés des acheteurs africains, l’Inde reste le pays le plus compétitif en termes de prix par rapport aux autres pays. BV Krishna Rao, président de l’Association des exportateurs de riz (REA), a déclaré que les exportations pour la saison en cours 2021-2022 ont commencé modestement.

« Étant donné que les coûts de fret sont élevés, il y a une préférence pour les itinéraires plus courts et les marchandises telles que l’acier ou les légumineuses. Peu de gens aimeraient prendre une longue route vers l’Afrique et rester bloqués pendant de plus longues périodes », a-t-il souligné. Les frais de transport à travers le monde ont plus que doublé au cours de l’année écoulée. Les pays africains sont parmi les plus gros acheteurs de riz indien non basmati. L’Afrique en tant que marché a représenté 54 % des expéditions indiennes de riz non basmati de 4,79 milliards de dollars en 2020-2021. Les pays africains ont importé du riz évalué à 2,59 milliards de dollars en 2020-21 et le Bénin était le plus grand importateur évalué à 443 millions de dollars.

Selon Rao, les prix du riz au Vietnam et au Pakistan, qui ont perdu des parts de marché, ont baissé. « Cependant, l’Inde reste encore aujourd’hui le fournisseur le moins cher au monde. Les prix du riz au Vietnam et au Pakistan coûtent entre 420 et 430 dollars la tonne, tandis que l’Inde propose toujours du riz entre 360 ​​et 400 dollars la tonne et les acheteurs continueront donc de se tourner vers l’Inde », a-t-il déclaré.

La Chine s’est également avérée être un autre acheteur majeur, a déclaré Rao. Les achats de riz chinois à l’Inde, principalement du type non basmati, ont dépassé pour la première fois les 100 millions de dollars. Par rapport à l’année précédente, les exportations totales de riz de l’Inde, y compris le riz basmati, vers la Chine ont atteint 3 3 989 tonnes en 2020-21, contre 747 tonnes l’année précédente. En termes de valeur, les exportations de riz ont été évaluées à 104,07 millions de dollars contre 0,45 million de dollars.

