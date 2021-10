L’Inde se classe 71e sur l’indice mondial de sécurité alimentaire 2021, derrière le Pakistan et le Sri Lanka

Le Pakistan (avec 52,6 points) a obtenu un meilleur score que l’Inde (50,2 points) dans la catégorie de l’accessibilité alimentaire. Le Sri Lanka a fait encore mieux avec 62,9 points dans cette catégorie sur l’indice GFS 2021.

L’Inde est classée à la 71e position dans l’indice de sécurité alimentaire mondiale (GFS) 2021 de 113 pays, mais le pays est à la traîne par rapport à ses voisins le Pakistan et le Sri Lanka en termes d’accessibilité alimentaire, selon un rapport.

Le Pakistan (avec 52,6 points) a obtenu un meilleur score que l’Inde (50,2 points) dans la catégorie de l’accessibilité alimentaire. Le Sri Lanka a fait encore mieux avec 62,9 points dans cette catégorie sur l’indice GFS 2021, selon un rapport mondial publié mardi par Economist Impact et Corteva Agriscience.

L’Irlande, l’Australie, le Royaume-Uni, la Finlande, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, le Japon, la France et les États-Unis se partagent le premier rang avec le score global GFS compris entre 77,8 et 80 points sur l’indice.

L’indice GFS a été conçu et construit par Economist Impact, basé à Londres, et est sponsorisé par Corteva Agriscience. L’indice GFS mesure les moteurs sous-jacents de la sécurité alimentaire dans 113 pays, sur la base des facteurs d’abordabilité, de disponibilité, de qualité et de sécurité, et de ressources naturelles et de résilience. Il prend en compte 58 indicateurs uniques de sécurité alimentaire, notamment les inégalités de revenus et économiques, attirant l’attention sur les lacunes systémiques et les actions nécessaires pour accélérer les progrès vers l’objectif de développement durable des Nations Unies Faim Zéro d’ici 2030.

Selon le rapport, l’Inde occupait la 71e position avec un score global de 57,2 points sur l’indice GFS 2021 de 113 pays, s’en sort mieux que le Pakistan (75e position), le Sri Lanka (77e position), le Népal (79e position) et le Bangladesh (84e position).

Mais le pays était loin derrière la Chine (34e position). Dans la catégorie de l’accessibilité alimentaire, le Pakistan (avec 52,6 points) a obtenu un meilleur score que l’Inde (50,2 points). Le Sri Lanka était également meilleur à 62,9 points sur l’indice GFS 2021.

En cas de disponibilité de nourriture, de qualité et de sécurité ainsi que de protection des ressources naturelles pour la production alimentaire, l’Inde a obtenu de meilleurs résultats que le Pakistan, le Népal, le Bangladesh et le Sri Lanka sur l’indice GFS 2021, ajoute le rapport. Cependant, au cours des 10 dernières années, les gains progressifs de l’Inde dans le score global de sécurité alimentaire étaient à la traîne par rapport au Pakistan, au Népal et au Bangladesh.

Le score de l’Inde ne s’est amélioré que de 2,7 points à 57,2 en 2021 contre 54,5 en 2012 par rapport au Pakistan de 9 points (à 54,7 en 2021 contre 45,7 en 2012) tandis que celui du Népal de 7 points (à 53,7 points en 2021 contre 46,7 points en 2012 ) et le Bangladesh de 4,7 points (à 49,1 en 2021 contre 44,4 points en 2012).

Le score de la Chine s’est amélioré de 9,6 points à 71,3 en 2021 contre 61,7 en 2012, selon le rapport. « Le GFSI regarde au-delà de la faim pour identifier les facteurs sous-jacents affectant l’insécurité alimentaire dans le monde », a déclaré Tim Glenn, vice-président exécutif et directeur commercial de Corteva Agriscience.

Les résultats de l’indice GFS 2021 ont également montré que la sécurité alimentaire mondiale a diminué pour la deuxième année consécutive après sept années de progrès vers l’objectif de développement durable visant à atteindre la faim zéro d’ici 2030.

Selon Pratima Singh, responsable de l’indice de sécurité alimentaire mondiale chez Economist Impact, « l’indice montre que, bien que les pays aient fait des progrès considérables dans la lutte contre l’insécurité alimentaire au cours des dix dernières années, les systèmes alimentaires restent vulnérables aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques. . Une action est impérative à tous les niveaux – local, national et mondial – pour mettre fin à la faim et à la malnutrition et assurer la sécurité alimentaire pour tous. »

Dans son rapport mondial, Economist Impact a déclaré que l’indice montre que pour relever ces défis actuels et futurs, il faut que les investissements dans la sécurité alimentaire soient soutenus, de l’innovation dans les rendements des cultures résilientes au climat à l’investissement dans des programmes d’aide aux plus vulnérables.

(Avec entrées PTI)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.