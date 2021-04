L’Inde se classe 87e dans l’indice de transition énergétique mondial

Le rapport du Forum économique mondial (WEF) publié mercredi et préparé en collaboration avec Accenture s’appuie également sur les idées d’ETI. (Image représentative)

L’Inde a été classée à la 87e position parmi 115 pays dans l’indice de transition énergétique (ETI) qui suit les pays sur la performance actuelle de leurs systèmes énergétiques à travers divers aspects, selon un rapport.

Le rapport du Forum économique mondial (WEF) publié mercredi et préparé en collaboration avec Accenture s’appuie également sur les idées d’ETI.

Les 10 premiers pays de l’indice sont les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord, et la Suède est en première position suivie de la Norvège (2e) et du Danemark (3e).

“La Chine (68) et l’Inde (87), qui représentent collectivement un tiers de la demande mondiale d’énergie, ont toutes deux réalisé de fortes améliorations au cours de la dernière décennie, bien que le charbon continue de jouer un rôle important dans leur mix énergétique”, indique le rapport.

Selon le rapport, l’Inde a ciblé des améliorations grâce à des réformes des subventions et à un accès rapide à l’énergie, avec un engagement politique fort et un environnement réglementaire pour la transition énergétique.

«Les améliorations de la Chine résultent principalement de la réduction de l’intensité énergétique de l’économie, des gains de décarbonation du mix énergétique grâce à l’expansion des énergies renouvelables et du renforcement de l’environnement propice grâce aux investissements et aux infrastructures», a-t-il ajouté.

L’indice compare 115 pays sur la performance actuelle de leurs systèmes énergétiques dans trois dimensions – développement et croissance économiques, durabilité environnementale et indicateurs de sécurité et d’accès à l’énergie – et de leur disposition à passer à des systèmes énergétiques sûrs, durables, abordables et inclusifs.

Le dernier rapport est basé sur une méthodologie ETI révisée qui prend en compte les changements récents du paysage énergétique mondial et l’urgence croissante de l’action contre le changement climatique.

Selon le rapport, 92 des 115 pays suivis sur l’ETI ont augmenté leur score global au cours des 10 dernières années, ce qui confirme la direction positive et l’élan constant de la transition énergétique mondiale.

«Alors que nous entrons dans la décennie d’action et de mise en œuvre sur le changement climatique, l’accent doit également porter sur la rapidité et la résilience de la transition. Avec la transition énergétique qui va au-delà du fruit à portée de main, des progrès progressifs soutenus seront plus difficiles en raison de l’évolution du paysage des risques pour la transition énergétique », a déclaré Roberto Bocca, responsable de l’énergie et des matériaux chez WEF.

Les autres pays dans le top 10 sont la Suisse (4), l’Autriche (5), la Finlande (6), le Royaume-Uni (7), la Nouvelle-Zélande (8), la France (9) et l’Islande (10).

Savez-vous ce que sont le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique fiscale en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.