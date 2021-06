L’Inde se classe au 43e rang de l’indice de compétitivité mondiale d’IMD ; La Suisse en tête du classement

L’Inde a maintenu sa position au cours des trois dernières années, mais cette année, elle a enregistré des améliorations significatives de l’efficacité du gouvernement, a déclaré IMD.

L’Inde a maintenu le 43e rang sur un indice annuel de compétitivité mondiale compilé par l’Institute for Management Development (IMD) qui a examiné l’impact de COVID-19 sur les économies du monde entier cette année.

La liste des 64 nations était menée par la Suisse, tandis que la Suède est passée à la deuxième position (contre la sixième l’année dernière), le Danemark a perdu une place pour se classer troisième, les Pays-Bas ont conservé leur quatrième place et Singapour a glissé à la cinquième place. (à partir du premier en 2020).

À la huitième place, Taïwan a atteint le top 10 pour la première fois depuis le début du classement il y a 33 ans (passant de la 11e place l’an dernier). Les Émirats arabes unis et les États-Unis restent au même niveau que l’année dernière (9e et 10e, respectivement).

Les économies asiatiques les plus performantes sont, dans l’ordre, Singapour (cinquième), Hong Kong (septième), Taïwan (huitième) et la Chine (16e).

Le classement mondial de la compétitivité IMD classe 64 économies et évalue dans quelle mesure un pays promeut la prospérité de sa population en mesurant le bien-être économique à l’aide de données concrètes et de réponses aux sondages des cadres. Cette année, le classement expose l’impact économique de la pandémie à travers le monde.

Parmi les pays BRICS, l’Inde est classée deuxième après la Chine (16), suivie par la Russie (45e), le Brésil (57e) et l’Afrique du Sud (62e).

L’Inde a maintenu sa position au cours des trois dernières années, mais cette année, elle a enregistré des améliorations significatives de l’efficacité du gouvernement, a déclaré IMD.

« Les améliorations de l’Inde dans le facteur d’efficacité du gouvernement sont principalement dues à des finances publiques relativement stables (malgré les difficultés apportées par la pandémie, en 2020 le déficit public est resté à 7 %) et aux réactions positives que nous avons enregistrées parmi les chefs d’entreprise indiens à l’égard de la le soutien et les subventions fournis par le gouvernement aux entreprises privées », a déclaré IMD.

Il a toutefois ajouté que les performances à court terme de l’économie indienne dépendront de sa capacité à faire face à la pandémie.

Le rapport constate que des qualités telles que l’investissement dans l’innovation, la numérisation, les prestations sociales et le leadership, entraînant la cohésion sociale, ont aidé les pays à mieux surmonter la crise et à se classer ainsi plus haut en termes de compétitivité.

Le rapport indique que les économies les plus performantes se caractérisent par des degrés variables d’investissement dans l’innovation, des activités économiques diversifiées et des politiques publiques favorables, selon les experts du World Competitiveness Center.

« La force dans ces domaines avant la pandémie a permis à ces économies de faire face plus efficacement aux implications économiques de la crise », indique le rapport.

Les économies compétitives ont réussi à passer à une routine de travail à distance tout en permettant l’apprentissage à distance. La lutte contre le chômage a été fondamentale.

Les pays qui ont assuré l’efficacité des dépenses publiques clés, telles que les finances publiques, la politique fiscale et la législation commerciale, sont considérés comme des politiques essentielles pour soulager la pression sur les économies touchées par le COVID-19, selon le rapport.

Le classement, produit chaque année par l’IMD World Competitiveness Center, mesure la prospérité et la compétitivité de 64 pays en examinant quatre facteurs : la performance économique, l’efficacité du gouvernement, l’efficacité des entreprises et l’infrastructure.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.