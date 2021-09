L’Inde se classe au 54e rang mondial pour l’appréciation du prix des maisons : Knight Frank

in

La Turquie reste en tête du classement annuel, mais son taux de croissance ralentit. L’Australie, à 16,4 %, a enregistré son taux de croissance annuel des prix le plus élevé depuis 2003.

Le boom du logement induit par la pandémie se poursuit avec une augmentation des prix de 9,2% en moyenne dans 55 pays et territoires au cours de l’année jusqu’en juin 2021. Dix des économies développées du monde ont enregistré une croissance moyenne des prix de 12% au cours des 12 mois jusqu’en juin, le double de celle observée en principaux marchés en développement (4,7 %), selon le dernier indice mondial des prix des maisons de Knight Frank.

La Turquie (29,2 %) est en tête du classement annuel, mais son taux de croissance ralentit. Plusieurs économies clés, dont la Nouvelle-Zélande (25,9 %), les États-Unis (18,6 %), l’Australie (16,4 %), le Canada (16 %) et la Russie (14,4 %) figurent également parmi les dix premières. Au total, 18 marchés ont enregistré une croissance des prix à deux chiffres, contre 13 au dernier trimestre et sept il y a un an.

Seuls deux marchés ont vu leurs prix baisser jusqu’en juin 2021 : l’Inde et l’Espagne. Il s’agit de la plus faible proportion de marchés enregistrant une baisse des prix depuis le lancement de l’indice mondial des prix de l’immobilier en 2008.

L’Inde a gagné une place dans l’indice mondial des prix des maisons au 54e rang au cours du trimestre clos en juin 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020 en raison de la résilience continue du segment résidentiel au milieu de l’épidémie mondiale de la pandémie de COVID-19,

Sur une base QoQ, l’Inde a gagné une place au T2 2021 par rapport au T1 2021. Le rapport Global House Price Index suit l’évolution des prix résidentiels traditionnels dans 55 pays et territoires à travers le monde. L’indice suit les prix nominaux en monnaie locale.

Le rapport mentionne en outre qu’une ventilation par économies développées et en développement montre une image plus nuancée avec des marchés développés surperformant d’une certaine marge.

KNIGHT FRANK PRIME GLOBAL HOUSE PRIX INDICE T2 2021 CLASSÉ PAR VARIATION ANNUELLE EN %

Au total, 18 pays au deuxième trimestre 2021 ont enregistré une croissance à deux chiffres, tandis que l’Inde et l’Espagne étaient les seuls pays à enregistrer une baisse annuelle des prix des logements.

Concernant les variations sur 6 mois (T4 2020 – T2 2021) et sur 3 mois (T1 2021 – T2 2021), les prix résidentiels traditionnels en Inde ont connu une croissance de 0,9% et -0,5%, respectivement.

« Les prix résidentiels traditionnels de l’Inde sont restés en grande partie stables avec un biais négatif malgré l’impact de la reprise en raison de la deuxième vague. En allant de l’avant avec la trajectoire descendante des cas de COVID-19 et la campagne de vaccination de masse, le secteur devrait connaître une reprise saine, la demande de logements ne devant augmenter qu’au cours du prochain trimestre », a déclaré Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank. Inde.

