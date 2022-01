L’Inde se dirige vers la marque de vaccination Covid-19 de 150 crores

Le gouvernement a fourni 153,90 crores de doses de vaccin aux États/territoires de l’Union et 18,43 crores de doses de vaccin inutilisées sont toujours disponibles dans les États/UT.

Le pays se rapproche de la barre des 150 crores de couverture vaccinale contre le Covid-19, avec 149,65 crores de doses de vaccin administrées jusque tard jeudi.

Le pays avait franchi la barre des 100 crores le 21 octobre de l’année dernière. Pas moins de 91 lakh de personnes ont été vaccinées mercredi et jeudi, grâce à l’extension de la campagne pour couvrir les enfants. Le groupe des 15-18 ans a reçu 1,66 crore de vaccination en quatre jours.

Le pays a signalé 90 928 cas jeudi et le nombre de cas actifs s’élevait à 2 85 401, le ratio de positivité quotidien grimpant à 6,43 % contre 5,3 % mercredi. Le décompte total d’Omicron a atteint 2 630, dont 995 se sont rétablis. Le Maharashtra a signalé 797 cas Omicron avec 330 récupérations, suivis de 465 cas à Delhi avec 57 récupérations et 236 cas au Rajasthan avec 155 récupérations. Le Gujarat a signalé 204 cas d’Omicron et le Tamil Nadu 121.

