L’Inde se réjouit de travailler avec l’Allemagne gratuitement Indo-Pacifique : Harsh Vardhan Shringla

L’Inde est impatiente de travailler avec l’Allemagne sur la vision “convergente” d’une région indo-pacifique libre, ouverte et inclusive, a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères Harsh Vardhan Shringla, décrivant le pays comme l’un des amis les plus importants de New Delhi dans l’Union européenne. .

Shringla a également déclaré que l’ordre mondial post-Covid nécessitera un effort concerté de la part de pays partageant les mêmes idées pour garantir que les principes du multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles soient respectés par tous.

Il s’exprimait lors d’un événement organisé pour marquer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Inde et l’Allemagne.

« L’année dernière, l’Allemagne est devenue le deuxième pays européen à émettre des directives pour l’Indo-Pacifique, ce dont nous nous félicitons. Nous sommes impatients de travailler avec l’Allemagne sur notre vision convergente d’une région indo-pacifique libre, ouverte et inclusive », a déclaré Shringla.

L’évolution de la situation dans la région indo-pacifique à la suite de l’augmentation de la puissance militaire de la Chine est devenue un sujet de discussion majeur parmi les principales puissances mondiales. Plusieurs pays ont déjà présenté leur vision de la région.

Dans ses remarques, Shringla a déclaré que l’Inde et l’Allemagne doivent continuer à améliorer le niveau et la qualité de leur engagement stratégique, car les deux ont des forces uniques qui peuvent être mises en synergie pour être une force pour le bien dans le monde.

“Le partenariat stratégique Inde-Allemagne, qui a été établi en l’an 2000, tire sa force d’une relation commerciale et d’investissement en constante expansion”, a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le renforcement de la coopération dans des domaines tels que la recherche scientifique et technologique et l’enseignement supérieur et professionnel a contribué à un degré élevé de mobilité pour les étudiants et les professionnels entre l’Inde et l’Allemagne.

« L’Allemagne a été l’un de nos amis les plus importants dans l’Union européenne. La reprise des négociations sur l’accord de commerce et d’investissement Inde-UE est de bon augure pour l’avenir de nos relations économiques », a déclaré Shringla.

Un timbre-poste commémoratif pour marquer le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques a également été émis à cette occasion.

“Lorsque l’Inde a annoncé l’établissement de relations diplomatiques avec la République fédérale d’Allemagne le 7 mars 1951, elle est devenue l’un des premiers pays à le faire”, a-t-il déclaré.

« Les deux pays n’ont pas regardé en arrière depuis. Aujourd’hui, la relation est basée sur des liens politiques et économiques étroits et sur un lien étroit entre les peuples », a-t-il ajouté.

