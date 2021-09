L’Inde sélectionne avec succès les premières variétés de riz tolérantes aux herbicides et non GM, voici tout à leur sujet

Pour la culture conventionnelle du paddy, les agriculteurs doivent transplanter les graines, après quoi elles sont « pilées » et labourées dans de l’eau stagnante .

Une variété de riz non génétiquement modifiée (GM) qui est tolérante à l’utilisation d’herbicides, fabriquée localement en Inde, est désormais une réalité. L’Institut indien de recherche agricole a mis au point deux variétés de ces riz-Pusa basmati 1979 et Pusa Basmati 1985 qui peuvent être directement semées, nécessitent moins d’argent et de main-d’œuvre pour la plantation par rapport à la riziculture conventionnelle.

Les deux variétés contiennent un gène muté de l’acétolactate synthase (ALS) qui aide les agriculteurs à pulvériser de l’imazéthapyr, un herbicide à large spectre, pour lutter contre les mauvaises herbes. Les deux variétés ont été lancées par le PM aujourd’hui.

Pour la culture conventionnelle du paddy, les agriculteurs doivent transplanter les graines, après quoi elles sont « pilées » et labourées dans de l’eau stagnante . Les plantes sont irriguées fréquemment pendant les trois premières semaines pour maintenir une profondeur d’eau de 4 à 5 cm. L’arrosage de la plante est nécessaire tous les deux jours au cours des quatre à cinq semaines suivantes pendant la phase de développement de la tige, ce qui rend la riziculture intensive et intensive en eau. Dans cette nouvelle variété de riz avec Imazethapyr, l’exigence de repiquage, de mise en pépinière et d’inondation des champs est supprimée et ils peuvent être semés directement tout comme le blé, a informé AK Singh, directeur de l’IARI.

L’imazéthapyr, utilisé pour éliminer les mauvaises herbes à feuilles larges, les graminées et les carex ne peut pas être utilisé sur les variétés de riz normales car il ne peut pas distinguer les mauvaises herbes des cultures et pourrait finir par détruire le paddy. Mais pour les nouvelles variétés avec son gène ALS, l’herbicide se lie aux enzymes produites en inhibant la production d’acides aminés. Ce mécanisme est appelé tolérance aux herbicides par sélection par mutation. Il n’y a pas d’implication d’un gène étranger

Le Pusa Basmati 1979 et 1985 a été produit après avoir croisé des variétés populaires existantes —Pusa 1509 et Pusa 1121 avec ‘Robin’ dérivé d’une variété de riz tolérante au doute. La variété de riz tolérante à l’Imazethapyr a été identifiée par S Robin, un sélectionneur de riz de l’Université agricole du Tamil Nadu à Coimbatore.

Pendant ce temps, au Pendjab, les agriculteurs sèment déjà directement le riz en raison de l’épuisement des nappes phréatiques et de la pénurie de main-d’œuvre. Environ 6 lakh hectares de terres agricoles dans l’État ont commencé la technique de semis direct (DSR) pour la culture du paddy. DSR nécessite 30 % d’eau en moins pour la culture, permet d’économiser jusqu’à 3 000 Rs par acre en frais de transplantation et environ 10 à 15 jours de culture car il n’a pas besoin de préparer une pépinière.

Le DSR est actuellement basé sur le Bispyribac-sodium, la Pendiméthaline, tous deux utilisés à différents stades et plus chers que l’Imazethapyr, qui a une gamme de contrôle des mauvaises herbes plus large et est plus sûr puisque le gène ALS unique aux variétés de riz n’est pas présent chez les humains ou les animaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.