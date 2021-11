L’Inde s’engage à réduire ses émissions d’un milliard de tonnes : un grand pas en avant pour l’action climatique

Ce paquet complet est bien plus que ce que l’on attendait de l’Inde et marque un engagement important en matière d’action climatique. (Dossier/.)

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé lundi des plans ambitieux pour réduire les émissions projetées de l’Inde d’un milliard de tonnes jusqu’en 2030. L’annonce de la politique « Panchamrit » de Modi lors de la réunion COP26 sur le changement climatique à Glasgow l’a vu accéder à la demande mondiale et accepter un objectif de zéro émission nette. d’ici 2070.

Il y avait une clameur croissante pour l’Inde, le plus grand émetteur et le seul pays du G20 à ne pas annoncer un objectif net zéro, d’en accepter un.

Bien que ces politiques marquent une avancée significative dans les objectifs climatiques existants du pays, quatre des promesses sont des fruits à portée de main ; au moins un est venu en réponse à la pression mondiale.

La réduction d’un milliard de tonnes des émissions projetées jusqu’en 2030 est cependant l’engagement le plus important. C’est la première fois que l’Inde fixe un objectif en termes d’émissions absolues. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un objectif de réduction directe des émissions, il marque un grand pas en avant vers l’inflexion de la trajectoire des émissions du pays.

Les données du World Resources Institute suggèrent que les émissions totales de gaz à effet de serre de l’Inde étaient de 3,3 milliards de tonnes en 2018. D’ici 2030, ce chiffre devrait dépasser les 4 milliards de tonnes par an.

Au taux de croissance actuel, cela signifierait que l’Inde pourrait émettre entre 35 et 40 milliards de tonnes d’ici 2030. Couper 1 milliard de tonnes représenterait une réduction de 2,5 à 3 % des émissions absolues au cours des neuf prochaines années.

Alors que cette annonce était inattendue, l’objectif Net Zero était le plus attendu.

Net Zero est l’état de compensation des émissions totales en absorbant le dioxyde de carbone atmosphérique, comme le font les arbres et l’élimination physique grâce à une technologie futuriste.

Plus de 70 pays se sont engagés à devenir Net Zero d’ici 2050 – un aspect essentiel pour atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris pour maintenir les températures mondiales à moins de 2°C par rapport à l’époque préindustrielle.

Alors que l’objectif Net Zero 2070 de l’Inde fait taire les critiques, il va dans le sens des attentes. Plus que l’objectif, le grand développement est le fait que l’Inde a cédé et a décidé de se fixer un objectif – quelque chose qu’elle avait retenu pendant un certain temps.

Dans le plan d’action climatique soumis pour l’Accord de Paris, l’Inde avait accepté de réduire l’intensité des émissions, ou les émissions par unité de PIB, de 33 à 35 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

C’était déjà considéré comme un objectif modeste, quelque chose d’atteignable même dans un scénario de statu quo. Selon certaines estimations, l’Inde atteindrait l’objectif d’ici 2022. L’augmentation de l’objectif à 45 % de réduction est conforme aux progrès réalisés.

L’augmentation de la capacité installée d’énergies renouvelables et la proportion d’énergies non fossiles dans le mix total sont également valables.

Lors d’une réunion sur le climat en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York il y a deux ans, Modi a déclaré que l’Inde augmenterait sa capacité installée d’énergie renouvelable à 450 GW d’ici 2030. L’objectif déclaré publiquement de l’Inde à cette époque était de 175 GW d’ici 2022.

La capacité renouvelable installée de l’Inde a augmenté à pas de géant au cours des dernières années, et l’augmentation de 450 GW à 500 GW ne sera probablement pas un défi.

La montée en puissance des énergies non fossiles dans le mix total à 50 % est un corollaire naturel.

La plupart des nouveaux ajouts de capacité dans le secteur de l’énergie de l’Inde se font dans le domaine des combustibles non fossiles et des énergies renouvelables. L’Inde a déjà annoncé son intention d’arrêter la mise en service de nouvelles centrales électriques au charbon après 2022 et a fixé un objectif de 40 % de production d’électricité à partir de sources de combustibles non fossiles d’ici 2030.

Ce paquet complet est bien plus que ce que l’on attendait de l’Inde et marque un engagement important en matière d’action climatique.

L’ancien négociateur sur le climat pour l’Inde et le chef de l’Alliance solaire internationale, Ajay Mathur, a déclaré à The Indian Express que la réduction des émissions d’un milliard de tonnes d’ici 2030 et l’extension de la capacité non fossile à 500 GW étaient des étapes transformatrices. Il a ajouté que 50 % de production d’électricité à partir de sources renouvelables en dit long sur l’engagement de l’Inde en faveur de l’action climatique.

Le PDG du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, Arunabha Ghosh, a déclaré que l’Inde avait fait preuve de leadership en matière de climat, ajoutant que la balle était désormais dans le camp des pays développés pour élever leur ambition, en particulier dans le financement climatique.

Ghosh a déclaré à The Indian Express que l’Inde exigeait 1 000 milliards de dollars de financement climatique et surveillerait non seulement l’action climatique, mais également l’aspect financier.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.