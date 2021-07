L’Inde sera le deuxième moteur de la demande de gaz en Asie, selon l’AIE

in

Le gouvernement vise à avoir 10 000 points de vente au détail de GNC au cours des cinq prochaines années à partir du statut actuel d’environ 2 500 stations de GNC à travers le pays.

La consommation annuelle de gaz de l’Inde devrait augmenter de 25 milliards de mètres cubes (bcm) au cours de la période 2020-2024, ce qui se traduit par un taux de croissance annuel moyen de 9%, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans son dernier rapport. L’Inde a l’intention d’augmenter la part du gaz dans son panier énergétique à 15 % d’ici 2030 par rapport au niveau actuel de 6 %, et l’AIE a noté que « l’Inde est en passe de devenir le deuxième moteur de la demande de gaz en Asie (après la Chine). ) et le cinquième contributeur mondial (après la Chine, l’Iran, la Russie et les États-Unis) ».

La production locale de gaz naturel ne couvre qu’environ 51 % des besoins du pays et la production nationale a augmenté de 19,1 % sur un an pour atteindre 2 740 millions de mètres cubes standard (mscm) en mai.

La consommation totale de 5 247 mscm de gaz naturel en mai était de 4,3 % supérieure à celle du mois correspondant de l’année précédente. Les 2 587 mscm de gaz naturel liquéfié (GNL) importés au cours du mois étaient 9,2% de plus que les volumes d’importation de mai 2020. L’importation cumulée de GNL de 5 242 mscm en avril-mai 2021 était plus élevée de 24,9% par an, mais la valeur de les importations ont augmenté de 67 % en glissement annuel pour atteindre 1,5 milliard de dollars avec la hausse des prix.

“En 2021, la consommation de gaz de l’Inde devrait augmenter de 4,5%, mais les retombées économiques de la deuxième vague en cours et les prix élevés du GNL présentent des risques à la baisse pour nos prévisions”, a souligné l’AIE dans son dernier rapport de marché intitulé “Gas 2021 – Analyse et prévisions jusqu’en 2024 ».

La demande de gaz naturel sur le marché domestique est traditionnellement dépendante des industries des engrais (28 %), de l’électricité (23 %), des entités CGD (16 %), des raffineries (12 %) et de la pétrochimie (8 %). Près des deux tiers de l’expansion de la demande indienne en 2020-2024 proviendraient principalement de la substitution des combustibles liquides au gaz, a déclaré l’AIE. Le gouvernement vise à avoir 10 000 points de vente au détail de GNC au cours des cinq prochaines années à partir du statut actuel d’environ 2 500 stations de GNC à travers le pays.

