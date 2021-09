L’Inde sera mieux servie si nous abordons en priorité l’hésitation des femmes à la vaccination

L’hésitation à la vaccination affecte non seulement les décisions personnelles, mais influence les perceptions et les décisions prises par la famille et les amis.

Par Sanghamitra Singh,

La pandémie de COVID-19 semblait être une bataille incessante jusqu’à il y a quelques mois, alors que l’impact de la deuxième vague résurgente a aggravé la dévastation sociale et économique dans de nombreux pays, notamment l’Inde. Avec la campagne de vaccination COVID-19 qui prend de l’ampleur, atteindre l’immunité collective, bien qu’une tâche herculéenne, semble être un rêve optimiste aujourd’hui. Malgré les progrès réalisés, la vaccination de la majeure partie de la population du pays reste un énorme défi. Un obstacle majeur pour le gouvernement n’est pas seulement l’abordabilité et l’accessibilité, mais la confiance du public dans les vaccins et la vaccination COVID-19, qui est aussi essentielle que l’efficacité des vaccins eux-mêmes.

Selon le tableau de bord COWIN du gouvernement indien, au 1er septembre 2021, 16% de la population indienne (18 ans et plus) sont entièrement vaccinés et contre 1000 hommes, 897 femmes ont été vaccinées. Dans presque tous les États indiens, les hommes sont vaccinés à un rythme rapide. Seuls quatre États/territoires de l’Union (Andhra Pradesh, Kerala, Puducherry et Tamil Nadu) ont signalé plus de femmes vaccinées que d’hommes.

La tendance à la baisse de la vaccination contre le COVID-19 chez les femmes n’est pas unique à l’Inde. Une étude récente publiée dans le Lancet montre que les femmes de toutes les cohortes d’âge sont moins susceptibles de vouloir se faire vacciner que les hommes. Cet écart entre les sexes pourrait avoir de multiples facteurs, notamment des préoccupations spécifiques non résolues concernant les effets secondaires chez les femmes, les différences entre les sexes dans l’accès à l’information et aux services, et la confiance dans le système de santé ou son absence.

La désinformation se propageant plus rapidement que les informations exactes, les plateformes de médias sociaux de courtoisie et leur pénétration généralisée même dans les zones rurales, les gens sont sensibles aux rumeurs. L’hésitation à la vaccination affecte non seulement les décisions personnelles, mais influence les perceptions et les décisions prises par la famille et les amis. Les craintes concernant le vaccin COVID-19 ayant un impact sur le cycle menstruel, un effet secondaire probable à court terme, ont gagné du terrain chez les femmes. Les femmes enceintes craignent que le vaccin n’affecte le développement du fœtus, tandis que les femmes en âge de procréer pensent qu’il peut entraîner l’infertilité. Les autres défis auxquels les femmes, en particulier celles des zones rurales, sont confrontées comprennent la difficulté à s’inscrire en ligne sur le portail COWIN, la distance par rapport aux centres de santé gouvernementaux (où les vaccins sont disponibles gratuitement) et la peur de voyager trop loin.

Outre la désinformation répandue, le patriarcat, les relations de pouvoir inégales, le manque d’agence et l’autonomie sociale restreinte qui placent les besoins de santé des femmes au second plan par rapport à ceux des hommes sont en grande partie responsables du ratio de vaccination asymétrique. Chaque jour, dans chaque nation, les femmes sont confrontées à la discrimination et aux inégalités et les soins de santé n’ont pas été à l’abri des retombées négatives de ce préjugé sexiste. Les normes socialement construites et les rôles définis culturellement, les responsabilités d’être une femme façonnent leurs résultats en matière de santé. En Inde, de nombreuses femmes ne reçoivent traditionnellement des soins médicaux que lorsqu’elles sont enceintes. S’attaquer aux causes sous-jacentes de la mauvaise santé des femmes nécessitera des politiques, des programmes et des efforts pour changer les normes sociales, autonomisant ainsi les femmes et promouvant l’égalité des sexes.

Alors que la troisième vague se profile à l’horizon, les décideurs politiques doivent donner la priorité au déploiement efficace de stratégies de communication de changement social et comportemental inclusives du genre et spécifiques au contexte ciblant les femmes dans leurs langues locales. De tels efforts permettront aux femmes de franchir les barrières sociales qui ont un impact sur leur comportement de recherche de soins et leur accès à des services de santé de qualité. Les femmes doivent être encouragées à interagir avec les prestataires de santé concernant les réserves qu’elles pourraient avoir à se faire vacciner. Les agents de santé de première ligne comme les ASHA et les ANM peuvent jouer un rôle majeur en atteignant les femmes dans leurs villages respectifs pour répondre à leurs préoccupations, les convaincre de se faire vacciner et faciliter leur enregistrement. Des plates-formes formelles de règlement des plaintes relatives aux vaccins qui fournissent des informations sur la vaccination ainsi que des préoccupations connexes pourraient être un moyen efficace de s’assurer que les voix des femmes sont entendues et prises en compte. Pour les femmes rurales qui vivent loin des centres de santé publics dispensant des vaccins gratuits, disponible. Doter les agents de santé de première ligne, les femmes leaders et les femmes influentes locales de connaissances adéquates et précises sur tous les aspects de la vaccination peut être un moyen efficace de promouvoir la confiance en la vaccination chez les femmes. Une stratégie dédiée aux médias sociaux visant à promouvoir des messages positifs et précis sur la vaccination contre le COVID-19 pour les femmes doit être élaborée pour lutter contre la désinformation sur les plateformes de médias sociaux.

Les femmes constituent la moitié de la population indienne et la bataille contre le COVID-19 ne peut être gagnée tant que les obstacles à l’acceptation des vaccins au sein de ce groupe critique ne sont pas reconnus et traités de manière adéquate. À l’avenir, des efforts ciblés doivent être déployés pour veiller à ce que la santé des femmes reçoive la priorité qui lui revient. Alors que la lutte pour un monde sans COVID-19 se poursuit, personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité.

(L’auteur est Senior Manager, Knowledge Management and Partnerships, Population Foundation of India. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

