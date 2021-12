L’Inde sera-t-elle confrontée à une crise des seringues ? Au milieu de la vague d’Omicron, cet ordre de fermeture d’usine peut faire dérailler le programme de vaccination – Détails à l’intérieur

La rareté des seringues peut faire dérailler la campagne de vaccination contre le Covid-19 en Inde au milieu de la peur d’Omicron.

Alors que la peur d’Omicron s’empare des nations les unes après les autres et que l’Inde accélère son programme de vaccination sur les experts trouvant le seul moyen de réduire la gravité de la maladie, Hindustan Syringes and Medical Devices (HMD) préoccupé par la pénurie d’aiguilles et de seringues dans un proche avenir a a exhorté le Premier ministre à révoquer l’ordonnance de suspension de la production.

Le conseil de contrôle de la pollution de l’État de Delhi a fermé les usines du plus grand fabricant indien de seringues et d’aiguilles à la périphérie de la capitale nationale de l’Inde pour lutter contre la forte pollution dans la région, créant une grave pénurie d’équipements médicaux les plus essentiels pour la vaccination et d’autres procédures médicales.

Rajiv Nath, directeur général de HMD, dans une lettre au Premier ministre Narendra Modi, a déclaré que la fermeture des usines de fabrication d’aiguilles et de seringues perturberait la chaîne d’approvisionnement, a rapporté .. Dans la lettre, il a en outre souligné que la suspension de la production aurait un impact sur la prestation des soins de santé à travers le pays en général et sur le programme de vaccination Covid en particulier. Il a demandé au Premier ministre d’autoriser les usines à fonctionner en vertu de la loi nationale sur la gestion des catastrophes. Nath, a ajouté que les fournitures de seringues étaient déjà insuffisantes en Inde et sur les marchés mondiaux.

Près de 60 % des aiguilles et des seringues produites par l’Inde sont fabriquées par HMD à des fins de vaccination ou de soins curatifs. Le directeur général a assuré à Modi que les usines n’utiliseraient pas nos groupes électrogènes diesel et disposeraient d’usines entièrement équipées avec des sources d’énergie renouvelables.

La directive de suspendre les productions a été émise dans plus de 228 usines de la région par le Conseil de contrôle de la pollution de l’Haryana dans le cadre de la lutte contre la pollution et d’amélioration de la qualité de l’air qui ont toujours été classées dans la catégorie « médiocre » à « grave ». Le gouvernement a intensifié diverses mesures de contrôle de la poussière telles que l’utilisation de camions de pompiers pour pulvériser de l’eau. Les écoles et les collèges ont reçu l’ordre de rester fermés.

