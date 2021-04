L’Inde s’est positionnée comme une destination privilégiée pour l’investissement et le commerce

Carte indienne à des fins de représentation uniquement. NYK Daily respecte et adhère à toutes les règles et réglementations relatives à la carte de l’Inde en gardant à l’esprit son caractère sacré et son exactitude juridique selon le gouvernement indien.

L’Inde s’est déjà positionnée et continue de renforcer son attractivité en tant que destination souhaitée pour l’investissement et le commerce, selon le rapport Doing Business in India.

Alors que ses niveaux croissants de capital intellectuel et sa grande population anglophone sont susceptibles d’en faire une plaque tournante mondiale pour les services, des niveaux élevés de consommation intérieure associés à une compétitivité-coût significative, ainsi qu’une demande mondiale de changement de la chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine L’Inde est une destination toujours attrayante pour les investissements dans les services et la fabrication, selon le rapport.

«Les politiques du gouvernement Modi concernant les villes intelligentes, l’Inde numérique et la politique de guichet unique ont donné les bons signaux à tous. De plus, le mantra du gouvernement de «facilité de faire des affaires» a entraîné de nombreuses réformes qui contribueront à changer la perception des affaires en Inde », a-t-il ajouté.

Le témoignage de ce qui est un classement sans cesse amélioré de l’Inde dans le rapport annuel sur la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale. De plus en plus de ministères s’orientent vers un accès en ligne pour l’octroi de licences / approbations / enregistrements / rapports, etc. et l’autorisation de guichet unique.

Le rapport indique que, bien que la corruption existe toujours, l’amélioration et l’expansion continues de la numérisation et de l’informatisation de nombreux organismes publics ont conduit à un niveau d’efficacité accru et des institutions telles que la RBI et le SEBI sont devenues de plus en plus proactives et professionnelles dans le traitement des investissements étrangers dans Inde.

En outre, certains gouvernements des États ont pris des mesures proactives pour améliorer l’efficacité des bureaux publics tels que la République du Congo. «Bien que la prudence exercée par eux puisse sembler draconienne; il a énormément aidé l’Inde à éviter tout impact interne majeur de la crise financière en cours », a-t-il ajouté.

On estime que la classe moyenne indienne, son principal marché de consommation et responsable de plus de la moitié du PIB de l’économie indienne sous forme de dépenses privées, dépasse les 250 millions. En outre, la population indienne reste en grande partie en âge de travailler et relativement jeune, contrairement à la Chine, qui, avec sa politique de «l’enfant unique», s’est traduite par une population active plus restreinte et un nombre croissant de retraités.

Le rapport a identifié que certains aspects du système juridique en Inde restaient archaïques. Par exemple, les lois du travail jusqu’à l’adoption des codes de consolidation ont trouvé leur origine dans les lois britanniques du début du XXe siècle et n’ont depuis subi que des modifications mineures, même si les mêmes lois britanniques ont considérablement changé.

«En conséquence, des secteurs tels que la fabrication ont été menacés par des grèves et des lock-out. En outre, il est très difficile de mettre fin aux services des employés aux cols bleus en Inde en raison des protections étendues en vertu de diverses lois. Les politiques d’importation de l’Inde, malgré les assouplissements récents, restent hostiles avec des droits d’importation très élevés sur de nombreux produits importés. Le droit fiscal et les lois sur les sociétés de l’Inde sont complexes », indique le rapport.

Nisha Biswal, présidente du Business Council américano-indien et vice-présidente principale pour l’Asie du Sud à la Chambre de commerce des États-Unis, a déclaré que, alors que les dirigeants du monde entier réévaluent leur approche du commerce et des investissements mondiaux et se remettent des chaînes d’approvisionnement perturbées, les deux pays ont la capacité catalyser les domaines de croissance pour atteindre l’objectif commun de 500 milliards de dollars d’échanges bilatéraux.

Cela nécessitera un regard stratégique sur les réformes fondées sur le marché, une coopération plus approfondie dans la recherche et le développement et une évaluation dynamique des secteurs clés qui ont besoin d’un coup de pouce ciblé dans le cadre des relations économiques bilatérales, a-t-elle ajouté.

«Je félicite Nishith Desai Associates et Sannam S4 d’avoir pris l’initiative de rédiger le rapport« Doing Business in India ». Les guides d’investissement comme «Faire des affaires en Inde» sont d’excellentes ressources pour les entreprises qui évaluent l’Inde comme une option viable et sont essentiels pour atteindre l’objectif de 500 milliards de dollars dans le commerce bilatéral », a-t-elle déclaré.