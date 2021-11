L’Inde signale 12 885 nouveaux cas de Covid-19, 461 décès ; les cas actifs baissent à 1 48 579, le plus bas en 253 jours

Le taux de positivité quotidien de Covid-19 a été enregistré à 1,21%

L’Inde a connu une augmentation en une seule journée de 12 885 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre d’infections du pays à 3 43 21 025, tandis que le nombre de cas actifs a diminué à 1 48,579, le plus bas en 253 jours, selon Union Health Données du ministère jeudi. Le nombre de décès dus à la maladie a grimpé à 4 59 652, avec 461 décès quotidiens enregistrés, ont montré les données mises à jour à 8 heures du matin.

L’augmentation quotidienne des nouvelles infections à coronavirus a été inférieure à 20 000 pendant 27 jours consécutifs, et moins de 50 000 nouveaux cas quotidiens ont été signalés pendant 130 jours consécutifs maintenant. Le décompte des cas actifs est tombé à 1 48 579, ce qui représente 0,43 % du total des infections, le plus bas depuis mars 2020, tandis que le taux de récupération national de COVID-19 a été enregistré à 98,23 %, le plus élevé depuis mars 2020, le a dit le ministère.

Une baisse de 2 630 cas a été enregistrée dans le nombre de cas COVID-19 actifs en l’espace de 24 heures, selon les données. Le taux de positivité quotidien a été enregistré à 1,21%. Il est inférieur à 2% depuis 31 jours. Le taux de positivité hebdomadaire a été enregistré à 1,17 pour cent. Ce chiffre est inférieur à 2% depuis 41 jours, selon le ministère.

Le nombre de personnes guéries de la maladie est passé à 3 37 12 794, tandis que le taux de létalité a été enregistré à 1,34 %. Le nombre cumulé de doses de vaccin administrées dans le pays jusqu’à présent dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 a dépassé 107,63 crore.

Le décompte des infections au COVID-19 en Inde avait franchi la barre des 20 lakh le 7 août 2020, 30 lakh le 23 août 40 lakh le 5 septembre 50 lakh le 16 septembre 60 lakh le 28 septembre 70 lakh le 11 octobre 80 lakh le 29 octobre, 90 lakh le 20 novembre et la marque d’un crore le 19 décembre.

L’Inde a franchi les sombres jalons de deux millions de cas le 4 mai et de trois millions le 23 juin.

