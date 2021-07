L’Inde signale la reconnaissance mutuelle du certificat de vaccin COWIN avec l’Italie

in

Les deux parties ont eu des discussions sur le commerce bilatéral et la coopération en matière d’investissement et économique dans les domaines de la transformation des aliments, des textiles, du cuir, des chemins de fer, des start-ups et de la promotion des PME.

L’Inde a signalé des problèmes tels que la reconnaissance mutuelle du certificat de vaccin COWIN, l’assouplissement des restrictions de voyage et la portabilité des prestations de sécurité sociale des Indiens travaillant en Italie lors d’une réunion de coopération économique entre les deux pays, a indiqué samedi un communiqué officiel.

Les questions ont été soulevées lors de la Commission mixte indo-italienne de coopération économique, qui s’est tenue virtuellement le 9 juillet. Le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal et Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie ont coprésidé la session.

“La partie indienne a soulevé les questions de la reconnaissance mutuelle du certificat de vaccin COWIN et de l’ouverture des restrictions de voyage, de la durée plus longue des visas d’affaires et de la portabilité des prestations de sécurité sociale des Indiens travaillant en Italie”, a déclaré le ministère du Commerce.

Une session gouvernement-entreprise portant sur le partenariat énergétique s’est également tenue en présence des deux ministres.

Au cours de la réunion, trois sociétés indiennes – Indian Oil Corporation, Adani Solar et ReNew Power et trois sociétés italiennes – Enel Green Power, Snam, Maire Tecnimont – ont fait des présentations axées sur les domaines de l’économie verte, des technologies propres et de la promotion de l’utilisation des énergies renouvelables. l’énergie pour les systèmes multi-énergies basés sur le réseau.

