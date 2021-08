L’Inde s’inquiète du vandalisme du drapeau de Gurudwara par les talibans

« L’Inde a condamné cet acte. Et a réitéré sa ferme conviction que l’avenir de l’Afghanistan doit être un avenir où les intérêts de toutes les sections de la société afghane, y compris les femmes et les minorités, sont protégés », ont déclaré des sources de premier plan à Financial Express Online. (Image représentative)

Des rapports en provenance d’Afghanistan depuis le matin indiquent que les talibans qui gagnent du terrain dans ce pays ont retiré Nishan Sahib, un drapeau religieux sikh. Cela a été retiré du toit d’un gurdwara dans la région de Chamkani de la province de Paktia dans l’est de l’Afghanistan.

L’Inde réagit

« L’Inde a condamné cet acte. Et a réitéré sa ferme conviction que l’avenir de l’Afghanistan doit être un avenir où les intérêts de toutes les sections de la société afghane, y compris les femmes et les minorités, sont protégés », ont déclaré des sources de premier plan à Financial Express Online.

Qu’est-ce que Nishan Sahib ?

Il vole généralement haut près des gurdwaras. Cela signifie également la fierté et l’identité religieuses sikhs.

À propos de l’incident

Selon les rapports, il s’agit d’un lieu de culte historique qui est pris en charge par les sikhs et les hindous locaux.

Les commandants talibans avaient récemment menacé le gardien et l’avaient forcé à le démonter et à l’attacher à un arbre à l’abri des regards du public.

Pourquoi Gurudwara Thala Sahib est-il important ?

C’est l’endroit qui a une importance historique car il a été visité par Sri Guru Nanak Dev, fondateur de la religion sikh.

Depuis que les forces dirigées par les États-Unis ont commencé à partir, l’Inde a tendu la main à diverses parties de ce pays et les a exhortées à respecter les minorités religieuses.

Selon certaines informations, le comité Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC) avait exhorté le gouvernement afghan ainsi que le gouvernement central à assurer la sécurité des sikhs vivant dans ce pays.

Point de presse hebdomadaire

Jeudi 5 août 2021, tout en faisant référence aux préoccupations concernant les couches les plus faibles de la population en Afghanistan, le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA) Arindam Bagchi a déclaré : « L’Inde a soutenu le peuple afghan et le gouvernement dans réalisant leurs aspirations à un avenir pacifique, démocratique et prospère.

Situation en Afghanistan

Les talibans continuent de progresser au milieu d’affrontements violents avec les forces afghanes dans plusieurs villes. Alors que les combats s’intensifiaient à Lashkargah, dans le sud de la province d’Helmand, les forces afghanes se sont affrontées avec les talibans.

Les talibans ont jusqu’à présent réalisé des gains significatifs dans les grandes villes et provinces voisines des trois anciens « Stans » soviétiques bordant l’Afghanistan, notamment le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Et, plusieurs districts dont Takhar, qui est la province du nord-est.

Selon certaines informations, les dirigeants des pays d’Asie centrale se réunissent au Turkménistan pour évaluer la détérioration de la situation en Afghanistan alors que les forces dirigées par les États-Unis quittent ce pays.

CSNU et Afghanistan

Plus tard ce soir (vendredi 6 août 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies discutera de la situation critique actuelle en Afghanistan.

Opinion d’expert sur les Sikhs en Afghanistan

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le vétéran de l’armée indienne, le colonel Ronnie Rajkumar, a déclaré : « Les sikhs afghans se sont fondus dans la société afghane et sont, dans l’ensemble, acceptés par la population locale. Mais les ayant rencontrés à Kaboul, je les ai toujours trouvés distants et réticents et ils vivent des vies séquestrées. Ils parlent couramment le dari et le pashto, mangent la même chose et, à l’exception du turban de style Sijh, ils ne se distinguent pas de l’afghane local. J’ai l’impression qu’ils vivent la vie de citoyens de seconde zone en Afghanistan.

« Une étude de février 2019 intitulée ‘Survey of Afghan Hindus and Sikhs’ par l’Organisation de recherche et d’études Porsesh d’Afghanistan note le harcèlement et la discrimination auxquels la communauté est confrontée sur plusieurs fronts – religieux, économique, sécuritaire – et explique pourquoi la communauté a fui le pays. en masse. D’une population d’environ 2,25 lakhs dans les années 1980, le nombre est tombé à environ 1 200 familles ou 8 000 membres en 2013 et environ 70 à 80 familles ou 700 en 2020. Sous le régime des talibans, les sikhs étaient une minorité persécutée et obligés de payer. la taxe Jizya. La coutume sikh de la crémation des morts a été interdite par les talibans (c’est toujours un problème persistant avec les Afghans locaux qui protestent contre la crémation par les Sikhs », dit-il.

«Certains prétendent que ces terrains de crémation sont sur un domaine de premier ordre, donc l’accaparement des terres semble être l’un des moteurs ici) et les terrains de crémation ont été vandalisés. De plus, les sikhs devaient porter des plaques ou des voiles jaunes pour s’identifier. Les Sikhs sont également confrontés à une menace plus mortelle de la part de l’EI (K). Le 25 mars 2020, l’EI (K) a attaqué un gurdwara dans la ville de Kaboul, tuant 25 Afghans sikhs », explique le colonel Ronnie Rajkumar, qui a une vaste expérience sur le terrain de 11 ans en Afghanistan et dans la région.

En conclusion, il dit : « Le vandalisme du drapeau du gurudwar n’est qu’un signal d’autres épisodes de ce type à venir.

