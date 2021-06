L’Inde s’ouvre à l’exportation de charbon alors que CIL autorise le commerce outre-mer pour le charbon mis aux enchères

in

La clause, entrée en vigueur le 8 juin, permettra aux acheteurs de charbon, y compris les négociants, d’exporter du charbon acheté dans le cadre de deux catégories de systèmes d’enchères électroniques : le système d’enchères au comptant et le système d’enchères au comptant spécial.

L’Inde exporterait pour la première fois du charbon. Bien que Coal India (CIL) n’intervienne pas directement dans les exportations, elle permettrait aux acheteurs, dans le cadre des deux fenêtres d’enchères, d’exporter. Cette décision est susceptible d’être un catalyseur pour les ventes de CIL.

“Cependant, en cas d’exportation, il incombe uniquement à l’acheteur / exportateur de se conformer à toute loi/règles/règlements gouvernementales/directives statutaires concernant l’exportation de charbon”, indique la clause modifiée pour les enchères électroniques au comptant.

La clause, entrée en vigueur le 8 juin, permettra aux acheteurs de charbon, y compris les négociants, d’exporter du charbon acheté dans le cadre de deux catégories de systèmes d’enchères électroniques : le système d’enchères au comptant et le système d’enchères au comptant spécial.

Le conseil d’administration du CIL a pour la première fois apporté le changement des enchères électroniques au comptant, introduites en 2007 et des enchères électroniques spéciales au comptant introduites en 2016.

Alors que les enchères électroniques au comptant étaient destinées à toutes les catégories d’acheteurs de charbon indiens, y compris les commerçants, les enchères électroniques au comptant spéciales sont également destinées à la même catégorie d’acheteurs avec une disposition permettant d’augmenter la quantité de charbon réservée sur une période prolongée.

La clause précédente disait : « le charbon acheté dans le cadre d’enchères électroniques est destiné à être utilisé dans le pays et non à l’exportation ».

L’allocation de carburant sec dans le cadre des enchères électroniques au comptant et des enchères électroniques spéciales au comptant a représenté ensemble 46 millions de tonnes (MT) au cours de l’exercice 21, soit 37% de la quantité totale allouée de 124 MT au cours du dernier exercice. Les enchères électroniques au comptant à 42,5 MT étaient la quantité allouée la plus élevée sur les cinq fenêtres d’enchères, au cours de l’exercice 21, avec un supplément de 25 % par rapport au prix notifié, le plus élevé des ventes aux enchères électroniques. Les enchères électroniques au comptant spéciales ont généré une prime de 13 % par rapport au prix notifié.

“Nous sommes optimistes face à cette évolution et, espérons-le, assistons à une augmentation des réservations d’enchères dans le cadre des deux programmes”, a déclaré un cadre de CIL.

Des sources impliquées dans le commerce du charbon ont déclaré à FE que cela pourrait principalement être une opportunité pour exporter du charbon vers les pays voisins enclavés et le Bangladesh également, car les prix internationaux du charbon sont en hausse. Le ministère indonésien de l’énergie et des ressources minérales avait déjà fixé le prix moyen pour mai à 89,74 $, bien que les prix de juin soient encore à venir. Le prix au comptant mondial moyen pour toutes les qualités oscille entre 109 et 116 dollars la tonne, ce qui pose des problèmes aux petits consommateurs comme le Népal et le Bhoutan.

La consommation de charbon des deux pays se situe respectivement entre 300 et 700 000 tonnes (courtes) avec une demande croissante à un TCAC moyen de 7%, le Bangladesh est cependant un consommateur plus important à environ 2,5 MTS par an, mais la demande devrait augmenter de près de trois aliments. avec le nombre de centrales au charbon alignées pour l’installation.

Étant donné que le charbon indien est disponible à un prix très avantageux, il atteint généralement les pays limitrophes par la voie informelle. Mais la nouvelle politique permettra aux exportations formelles de charbon de bloquer dans une large mesure les activités informelles, a déclaré la source, ajoutant que le potentiel d’exportation de l’Inde dans le cadre juridique actuel dépendra beaucoup de la quantité offerte dans les enchères électroniques au comptant et au comptant spéciales.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.