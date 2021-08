L’Inde surveille de près l’Afghanistan alors même que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 2595

in

La fumée monte après les combats entre les talibans et le personnel de sécurité afghan dans la ville de la province de Kandahar au sud de Kaboul, en Afghanistan, le jeudi 12 août 2021. (AP Photo/Sidiqullah Khan)

Avec l’évolution de la situation en Afghanistan, un groupe de haut niveau avait récemment été chargé par le Premier ministre Narendra Modi de se concentrer sur les priorités immédiates de l’Inde.

Des sources ont déclaré que le groupe composé du ministre des Affaires étrangères S Jaishankar, de la NSA Ajit Doval et d’autres hauts responsables se réunissait régulièrement et surveillait de près la nation déchirée par la guerre d’où les forces américaines restantes sont parties sur Mardi.

Que regarde le groupe de haut niveau ?

Selon des sources, le groupe qui se réunit quotidiennement et évalue la situation sur le terrain en Afghanistan s’est concentré sur les Indiens qui y sont toujours bloqués, l’évacuation des ressortissants afghans (notamment les minorités qui souhaitent venir Inde).

L’Inde surveille de près et veille à ce que le territoire de ce pays ne soit pas utilisé pour des activités terroristes contre l’Inde.

En outre, le groupe surveille les réactions internationales aux événements en Afghanistan, y compris la résolution adoptée qui a été adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU.

En savoir plus sur la résolution du CSNU sur l’Afghanistan

Sous la présidence indienne, la résolution 2593 sur la situation en Afghanistan a été adoptée par le CSNU, tôt mardi matin (31 août 2021).

Selon des sources, l’Inde a été en contact constant avec pendant son mois de présidence

L’Inde a été en contact permanent au cours des derniers jours avec des membres importants du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les questions liées à l’Afghanistan. Le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar a également discuté avec le secrétaire d’État américain Anthony Blinken lors d’un appel téléphonique et d’autres responsables de haut niveau. .

Comme cela a été rapporté précédemment, il y a eu trois déclarations antérieures du CSNU concernant l’Afghanistan (6, 17 et 27 août). Et compte tenu de la situation critique dans ce pays, comme le président du Conseil de sécurité de l’Inde, l’Inde a estimé qu’il devrait y avoir une résolution du Conseil de sécurité.

L’Inde a joué un rôle très important pour assurer l’adoption sans heurt de la résolution 2593, qui répond aux principales préoccupations de l’Inde concernant l’Afghanistan.

Qu’est-ce que la résolution 2595 ?

La résolution adoptée par le CSNU a spécifiquement mentionné les individus et entités : Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, etc., conformément à la résolution 1267 du CSNU.

Il a également déclaré que le territoire afghan ne devrait pas être utilisé pour menacer ou attaquer un pays. Ou pour planifier ou financer des actes terroristes et abriter ou entraîner des terroristes.

Il a répondu aux préoccupations de l’Inde concernant les voyages en provenance de ce pays, y compris l’aéroport de Kaboul. Ceci est important car l’Inde essaie d’évacuer les citoyens indiens bloqués dans ce pays ainsi que les nations afghanes (en particulier les minorités), qui souhaitent venir en Inde.

Il a également abordé des questions de droits de l’homme, de règlement inclusif et négocié, ainsi que d’aide humanitaire.

Selon des sources, pour l’Inde, « Il est également à noter que la résolution a déclaré que le Conseil de sécurité décide de rester saisi de la question. Et cela aura une incidence importante sur le cours des développements en Afghanistan. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.