L’Inde surveille la situation en Afghanistan à un niveau élevé : MEA

Au milieu de l’incertitude et de la violence croissantes après la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans, l’Inde surveille de près ce pays.

Il y a encore des ressortissants indiens qui sont bloqués dans ce pays et des efforts sont faits pour les ramener ainsi que d’autres citoyens afghans qui ont été des partenaires de l’Inde dans divers secteurs.

Le ministère des Affaires étrangères répond aux médias

Tard lundi soir (16 août 2021), le porte-parole officiel Arindam Bagchi a déclaré : « Au cours des derniers jours, la situation s’est considérablement détériorée et évolue rapidement.

Dans une déclaration officielle, il a déclaré : « La situation là-bas est étroitement surveillée à des niveaux élevés. Et toutes les mesures sont prises pour assurer la sécurité des ressortissants indiens ainsi que nos intérêts dans ce pays. »

Des avis périodiques pour la sûreté et la sécurité des ressortissants indiens ont été diffusés. “Cela inclut l’appel à leur retour immédiat en Inde”, a-t-il ajouté.

En fait, la mission et les consulats indiens avaient fait circuler des numéros de téléphone d’urgence et ont également étendu leur assistance aux membres de la communauté.

Il y a encore des ressortissants indiens qui y sont bloqués et la mission indienne est en contact avec eux.

Selon M. Bagchi, “la mission est également en contact avec les représentants des communautés afghanes hindoues et sikhes et le gouvernement aidera à rapatrier ceux qui souhaitent quitter l’Afghanistan”.

L’Inde soutient les Afghans

L’Inde a également proposé de rapatrier les Afghans qui ont été partenaires des programmes de développement mutuel, de peuple à peuple et d’éducation.

Comme cela a été signalé précédemment par Financial Express Online, tous les vols au départ de l’aéroport de Kaboul ont été suspendus. Cette suspension a eu un impact sur les efforts de rapatriement de l’Inde. “Une fois que les opérations à l’aéroport de Kaboul auront repris, l’Inde recommencera l’opération d’évacuation des citoyens et des Afghans qui souhaitent venir ici.”

L’IAF pour ramener les Indiens ?

Il n’y a aucune confirmation sur un avion de transport C-17 en cours de déploiement pour ramener les Indiens bloqués à Kaboul. “La décision d’évacuer les Indiens et les Afghans qui souhaitent venir en Inde sera prise par la MEA”, a expliqué un officier supérieur qui a souhaité garder l’anonymat.

Sera-t-il facile pour IAF de mener à bien cette mission ?

« En fonction de la situation à Kaboul où l’ATC ne fonctionne pas, toute mission sera difficile pour les pilotes de l’IAF. Il faudra que ce soit un vol rapide pour les pilotes de transport de l’IAF », a déclaré l’officier cité ci-dessus.

