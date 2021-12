L’Inde tend la main à l’Afrique ; Prêt à envoyer des vaccins et des fournitures médicales

Selon les rapports, la production de vaccins nationaux a triplé depuis avril et atteint maintenant près de 300 millions de doses par mois (Photo : UNICEF)

Avec l’identification de la nouvelle variante Omicron du COVID-19, l’Inde a étendu lundi son soutien au continent africain. Il a proposé d’envoyer plus de vaccins COVID-19 qui aideront à lutter contre la nouvelle variante.

Jusqu’à présent, selon un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA), 25 millions de doses de vaccins produits dans le pays ont été envoyées dans 41 pays du continent africain. Cela est principalement passé par le réseau mondial de distribution de vaccins COVAX.

Les approvisionnements peuvent être effectués soit via COVAX, soit en bilatéral. L’Inde est prête à aider les pays africains touchés à faire face à la variante Omicron, notamment en fournissant des vaccins fabriqués en Inde.

Jusqu’à présent, toutes les commandes passées par COVAX pour la fourniture du vaccin AstraZeneca à des pays tels que le Mozambique, la Guinée, le Malawi, l’Éthiopie, la Zambie et le Lesotho ont été approuvées par le gouvernement indien. Même des injections de Covaxin indigène ont été livrées au Botswana.

Selon la déclaration de la MEA, l’Inde a promis la fourniture de kits d’EPI, d’équipements médicaux, notamment de ventilateurs, de médicaments salvateurs, de kits de test, de gants, etc. Il a également promis d’approuver rapidement toute exigence faite de manière bilatérale ou dans le cadre de COVAX.

En octobre, les expéditions outre-mer de vaccins COVID-19 ont repris pour la première fois. L’expédition outre-mer a été suspendue depuis avril 2021 au milieu de la deuxième vague dans le pays. L’accent a été mis sur la vaccination des citoyens d’abord.

Selon les rapports, la production de vaccin national a triplé depuis avril et a maintenant touché près de 300 millions de doses par mois. Jusqu’à présent, au moins une dose à 83 pour cent des 944 millions d’adultes a été administrée.

Aide de la Chine

Pékin s’est engagé à envoyer près d’un milliard de doses de vaccins COVID-19 sur le continent, et 400 millions de doses supplémentaires par d’autres voies, notamment en étant produites par les entreprises chinoises en Afrique. La Chine s’est également engagée à investir un milliard de dollars sur le continent.

