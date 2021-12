L’Inde teste à nouveau le missile Pralay ! Changeur de jeu pour l’armée indienne

Jeudi matin, le missile balistique sol-sol conventionnel à courte portée « Pralay » a été à nouveau testé en vol par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense.

Jeudi matin, le missile balistique sol-sol conventionnel à courte portée (SRBM) « Pralay » développé localement a été à nouveau testé en vol par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO). Le test a été mené au large des côtes d’Odisha où, selon la déclaration du ministère de la Défense (MoD), il a atteint tous les objectifs de la mission dans les deux configurations.

En savoir plus sur le test du jour 2

Le test effectué aujourd’hui était pour une gamme différente et avec une charge utile plus lourde. Il a été réalisé pour prouver la létalité et la précision de l’arme.

La surveillance de l’ensemble du test a été effectuée par des systèmes déployés le long de la côte est, notamment un radar, un système de télémétrie et de suivi électro-optique, des capteurs et des instruments de distance et des navires de proximité qui étaient positionnés près du point d’impact.

Changeur de jeu pour l’armée indienne

Ce missile va donner un grand coup de fouet à la stratégie de champ de bataille tactique de l’armée indienne. Le missile quasi-balistique peut manœuvrer en vol, et a une trajectoire basse. Et il a une portée de 150-500 kms

Il a été développé sur la base des spécifications données par l’armée indienne qui en est l’utilisateur final.

Le système de missile est livré avec le dernier système de navigation et l’avionique intégrée et la précision en seront le point culminant.

Comme indiqué précédemment, le missile une fois intronisé dans l’armée sera le SRBM à plus longue portée de l’inventaire et donnera un élan majeur aux plans opérationnels.

Quels missiles l’armée indienne a-t-elle dans son arsenal ?

Un nombre important de missiles BrahMos, une coentreprise de l’Inde et de la Russie, sont déjà déployés dans plusieurs endroits stratégiques le long de la frontière de facto avec la Chine au Ladakh et en Arunachal Pradesh.

Il a également NAG, Prithvi III ainsi que SMERCH et ceux-ci font déjà partie de l’armée indienne.

Prague

Il s’agit également d’un missile balistique local à courte portée, à propergol solide et mobile sur route. Et a une autonomie de 150 km avec un poids au lancement de 1 280 kg. Ce missile peut être utilisé par l’armée indienne pour frapper les centres de commandement et de contrôle ennemis, les bunkers et les formations blindées.

Nirbhay

Ce missile subsonique aidera à contrer la Chine le long de la ligne de contrôle réel et est capable de flâner et de naviguer à 0,7 Mach à une basse altitude de 100 mètres.

En 2020, l’armée indienne disposait de missiles tirés à l’épaule dans plusieurs zones sensibles le long du LAC. Ces missiles ont une portée de 2 à 5 km et peuvent abattre des hélicoptères et des avions à basse altitude.

