L’Inde teste avec succès le missile « Pralay » de nouvelle génération pour la deuxième journée consécutive

Pour la première fois, les essais en vol d’un missile balistique, développé par l’Organisation de recherche et développement pour la défense, ont été menés avec succès en deux jours consécutifs, a-t-il ajouté.

L’Inde a mené jeudi avec succès le deuxième essai en vol du missile sol-sol « Pralay » développé localement au large de la côte d’Odisha, a indiqué le DRDO. Pour la première fois, les essais en vol d’un missile balistique, développé par l’Organisation de recherche et développement pour la défense, ont été menés avec succès en deux jours consécutifs, a-t-il ajouté.

Le missile, lancé depuis l’île APJ Abdul Kalam, a atteint tous les objectifs de la mission, a déclaré le DRDO. Il a dit. L’Inde avait mené mercredi avec succès le premier vol d’essai du missile.

Le deuxième lancement a été surveillé par tous les capteurs et instruments de portée, y compris la télémétrie, le radar et le système de suivi électro-optique déployés sur la côte est et les navires situés près du point d’impact, a déclaré l’organisation de recherche pour la défense. Avec une portée de 150 à 500 km, ‘Pralay’ est propulsé par un moteur-fusée à propergol solide et d’autres nouvelles technologies. Le système de guidage des missiles comprend une navigation de pointe et une avionique intégrée.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a félicité le DRDO et les équipes associées pour les lancements consécutifs du missile sol-sol moderne. Le président du DRDO, le Dr G Satheesh Reddy, a également apprécié les équipes et a déclaré que le pays avait prouvé sa capacité de conception et de développement dans la recherche de défense.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.