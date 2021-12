L’Inde teste avec succès le missile « Pralay » de nouvelle génération

Le missile de champ de bataille à combustible solide développé par le DRDO est basé sur le véhicule de défense Prithvi du programme indien de missiles balistiques.

L’Inde a mené mercredi avec succès le premier vol d’essai du missile sol-sol « Pralay » développé localement au large de la côte d’Odisha, a indiqué le DRDO.

Le missile de champ de bataille à combustible solide développé par la Defense Research Development Organization est basé sur le véhicule de défense Prithvi du programme indien de missiles balistiques.

Le missile, lancé depuis l’île APJ Abdul Kalam vers 10h30, a atteint tous les objectifs de la mission, a indiqué le DRDO dans un communiqué.

« Le nouveau missile a suivi la trajectoire quasi balistique souhaitée et a atteint la cible désignée avec une grande précision, validant les algorithmes de contrôle, de guidage et de mission.

« Tous les sous-systèmes ont fonctionné de manière satisfaisante. Tous les capteurs déployés près du point d’impact sur la côte est, y compris les navires situés en aval, ont suivi la trajectoire du missile et capturé tous les événements », a-t-il déclaré.

Avec une autonomie de 150 à 500 km, ‘Pralay’ est propulsé par un moteur-fusée à propergol solide et d’autres nouvelles technologies. Le système de guidage des missiles comprend une navigation de pointe et une avionique intégrée, selon le communiqué.

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a félicité DRDO et les équipes associées pour le développement accéléré et le lancement réussi du missile sol-sol moderne.

« C’est une étape importante franchie aujourd’hui », a tweeté Singh. Le secrétaire du Département de la défense-R&D et président du DRDO, le Dr G Satheesh Reddy, a déclaré que le missile de nouvelle génération donnera l’impulsion nécessaire aux forces armées.

