L’Inde teste le missile balistique Agni V : en savoir plus et comment se comporte-t-il par rapport aux autres missiles

L’Inde a lancé avec succès le missile balistique surface-surface, Agni-5, qui a un haut degré de précision et a la capacité de frapper des cibles à des distances allant jusqu’à 5 000 km.

Cela a été annoncé par le ministère de la Défense (MoD) tard mercredi (27 octobre 2021) dans la soirée. Le missile selon l’annonce officielle utilise un moteur à combustible solide à trois étages.

Importance du test Agni V

Ce missile a encore renforcé la capacité de dissuasion de l’Inde et est conforme à l’engagement de l’Inde à « pas de première utilisation » et à sa politique d’avoir une « dissuasion minimale crédible ».

Cela arrive à un moment où l’Inde doit renforcer sa sécurité. La Chine est plus belliqueuse qu’avant, ses relations avec le Pakistan se sont renforcées. La situation en Afghanistan est préoccupante et les dirigeants chinois se rapprochent des talibans.

En savoir plus sur Agni V

Il est conçu et développé localement par DRDO.

Il est doté d’un bouclier thermique en composite de carbone qui aide à maintenir la température intérieure en dessous de 50 degrés Celsius.

Il est livré avec un guidage et une navigation de pointe, un moteur et une ogive.

Il est à trois étages, 2 m de large et environ 17 m de haut et a une portée de 5000 km.

Il a la capacité de transporter une ogive nucléaire pesant environ 1,5 tonne.

Le test effectué hier était plutôt de familiarisation, le système étant prêt depuis un certain temps.

En savoir plus sur les tests précédents

En 2012 et 2013, les deux premiers essais en vol de l’Agni-5 ont été effectués en configuration ouverte.

En 2015, 2016 et 2018, les 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, les lancements étaient des cartouches intégrées au lanceur mobile. Cela signifie que le missile peut être lancé avec moins de temps de préparation.

Lors du test de juin 2018, plusieurs nouvelles technologies ont été testées, notamment un système de navigation micro (MINS), des systèmes de navigation développés localement et un système de navigation inertielle (RINS) basé sur un gyroscope à anneau laser de haute précision.

Ce missile est le plus long de l’arsenal indien et, selon les experts, il peut atteindre de nombreuses régions de la Chine. Ce missile a une durée de vie plus longue et une mobilité améliorée.

Comme cela a été signalé précédemment par Financial Express Online, le chemin a été ciblé avec précision à l’aide du système de navigation inertielle et d’un ordinateur de bord avancé.

Il dispose d’un logiciel tolérant aux pannes et après avoir atteint le sommet de sa trajectoire, ce missile devrait se tourner vers la terre. Et puis, il se déplacera vers la cible avec une plus grande vitesse en raison de l’attraction gravitationnelle de la terre.

Fond

Lorsque l’Inde avait réalisé avec succès le premier test d’Agni V en 2012, elle était entrée dans le club des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM).

Autres variantes du missile Agni

Agni-II : Il s’agit d’un missile balistique à courte portée (SRBM) en service depuis 2004. Il mesure 20 m de long, un poids de lancement de 16 000 kg et une largeur de 2,3 m. Selon les informations du domaine public, il s’agit d’un missile de lancement routier/rail-mobile et peut emporter une ogive de 1000 kg. Ce missile peut également être équipé de bombes conventionnelles hautement explosives.

Agni-III : C’est un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) et utilise un moteur à propergol solide à deux étages. L’autonomie est comprise entre 3 000 et 5 000 km. Porte une seule ogive de 2 000 kg, mesure 16,7 m de long, 1,85 m de large. Il a un poids au lancement de 48 000 kg.

Agni-IV : C’est en service depuis 2013, c’est aussi un IRBM. Il a une autonomie de 3 500 à 4 000 km. Et peut transporter une ogive de 800 kg.

Comment Agni-5 se compare-t-il aux autres missiles dans le monde ?

États-Unis : en 1970, l’ICBM LGM-30 Minuteman a été déployé pour la première fois et sa portée opérationnelle est estimée entre 12 000 et 15 000 km.

Russie

Le missile le plus long et le plus lourd du monde est avec la Russie. Le missile R-36M (SS-18 Satan) a un poids de 8,8 tonnes et une portée de 16 000 km.

Chine

En ce qui concerne la capacité de frappe d’Agni V, le chinois Dong Feng 4 a également une autonomie de 4 500 à 5 500 km.

Il possède également Dong Feng 5 qui est le missile opérationnel à plus longue portée. Il a une autonomie de 13 000 km.

Dong Feng-15 est un missile balistique à courte portée (SRBM). Il a une autonomie de 600 à 900 km. Et ce missile peut transporter une charge utile de 500 à 750 kg et une gamme différente d’ogives.

Dong Feng-16 est SRBM. Il s’agit d’un nouvel ajout à l’arsenal chinois et a été exposé pour la première fois en 2015. Il a une autonomie de 800-1000 km.

Dong Feng-21 est un missile balistique. Son autonomie peut atteindre 2 150 km.

Dong Feng-26, est une fusée à combustible solide IRBM à deux étages. Peut transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle d’un poids de 1200-1800 kg. Il mesure 14 m de long, avec une autonomie maximale de 5000 km.

Dong Feng-31 est déjà opérationnel dans l’armée chinoise. A été déployé en 2006 et a une portée de 8 000 à 11 700 km.

Dong Feng -41 est l’ICBM à plus longue portée avec la Chine et a une capacité de 12 000 à 15 000 km. Peut atteindre la vitesse de Mach 25.

La France

Le M51 a une portée opérationnelle comprise entre 8 000 et 10 000 km et est un missile à trois étages.

Israël

Jericho III a été produit par Israel Aerospace Industries (IAI). Il a la capacité de toucher des cibles dans un rayon de 4 800 à 6 500 km.

Pakistan

Le missile balistique Shaheen-III est le missile à plus longue portée dont il dispose dans son arsenal – 2 750 km et peut atteindre les îles Andaman et Nicobar dans la baie du Bengale, comme le prétend Islamabad. Il peut également atteindre de nombreuses autres villes en Inde.

Le Pakistan a développé des systèmes de missiles à courte portée comme Nasr.

